《中国报摘》--中国证券报1月13日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
* 头版头条:
--中国国资委主任肖亚庆表示，2017年国有企业效益要实现稳定增长，中央企业利润总额力争同比增长3%、努力达到6%。国企改革要尽快在重要领域和关键环节取得实效，稳步推动企业集团层面兼并重组，加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合。
* 其他:
--万科 称，第二大股东华润与深圳地铁集团签署股权转让协议。华润以22元/股人民币价格，将所持万科股权协议转让给后者，交易总额371.71亿元。
--保监会主席项俊波表示，2017年保险监管重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。对于触碰风险红线的，要坚持露头就打，把风险消灭在萌芽状态。
--中国金融期货交易所官方微信称，股指期货是资本市场重要的风险管理工具，有助于股票市场健康平稳运行。中金所一直在研究论证相关工作，促使股指期货发挥积极的市场功能。
--国家税务总局局长王军指出，2017年坚决落实减免税，配合研究新减税措施。
--京东 报告显示，2016年中国电子商务交易市场规模稳居全球第一，电子商务交易额将超过20万亿元，占社会消费品零售总额比重超过10%。
--葛洲坝 被确定为四川省巴中至万源高速公路PPP项目的社会投资人，参与出资设立四川葛洲坝巴通万高速公路公司。项目公司注册资本43.29亿，葛洲坝持股99%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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