《中国报摘》--中国证券报1月13日

--中国国资委主任肖亚庆表示，2017年国有企业效益要实现稳定增长，中央企业利润总额力争同比增长3%、努力达到6%。国企改革要尽快在重要领域和关键环节取得实效，稳步推动企业集团层面兼并重组，加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合。

--万科 称，第二大股东华润与深圳地铁集团签署股权转让协议。华润以22元/股人民币价格，将所持万科股权协议转让给后者，交易总额371.71亿元。

--保监会主席项俊波表示，2017年保险监管重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。对于触碰风险红线的，要坚持露头就打，把风险消灭在萌芽状态。

--中国金融期货交易所官方微信称，股指期货是资本市场重要的风险管理工具，有助于股票市场健康平稳运行。中金所一直在研究论证相关工作，促使股指期货发挥积极的市场功能。