表格：外资上周继续买超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京1月13日 - 周五出炉的资本流动数据显示，1月7日止当周外 资继续买超日股 。 外资在1月7日止当周在日本股市买超3,468亿日圆，前一周为买超585 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券2,065亿日圆，前一周为卖超5,014 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 1月1日-1月7日 +346.8 +626.1 +3,879.4 12月25日-12月31日 +58.5 +828.1 -3,489.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 1月1日-1月7日 +234.2 +206.5 +10.6 12月25日-12月31日 -9.5 -501.4 -38.7 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： here (完) (编译 郑茵 审校 张涛)