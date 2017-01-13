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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 08:01 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京1月13日 - 周五出炉的资本流动数据显示，1月7日止当周外
资继续买超日股 。

    外资在1月7日止当周在日本股市买超3,468亿日圆，前一周为买超585
亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券2,065亿日圆，前一周为卖超5,014
亿日圆。

    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                         股市           债市        货币市场
      1月1日-1月7日     +346.8         +626.1       +3,879.4 
    12月25日-12月31日    +58.5         +828.1       -3,489.5 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                         股市          债市         货币市场
      1月1日-1月7日     +234.2         +206.5          +10.6 
    12月25日-12月31日     -9.5         -501.4          -38.7 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：
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    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张涛)
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