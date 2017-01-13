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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 08:01 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月13日

路透1月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7539
港元 )
    
    美国股市三大股指周四收低，道琼工业指数 收低63.28点，或0.32%，至19,891.00点；投资者等待
美国企业第四季财报季开锣，以及美国候任总统特朗普的经济政策细节，总统就职典礼将在八天后举行。 
        
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              127.100     -1.30       19334       9.855       1.29
 中国铝业                            11.030      -2.22       20075       3.421       0.62
 中国移动                            54.740      -0.16       92506       84.890      0.05
 中国人寿                            13.690      -1.51       103529      21.230      -0.56
 中石油                              79.750      -0.45       16721       6.184       1.04
 中石化                              76.540      0.46        20132       5.935       0.93
 汇丰控股                            41.180      -0.41       1318293     63.861      -0.14
 中电信                              48.180      -0.21       8904        3.736       0.70
 中国联通                            11.430      -0.44       69721       8.863       0.37
 兖州煤业                            7.030       -1.26       701         5.451       -1.61
 华能国际                            26.440      0.38        12903       5.125       0.50
 南方航空                            27.930      -1.24       2282        4.331       0.26
 东方航空                            23.680      0.89        923         3.672       0.33
 中芯国际                            7.010       -2.23       64894       1.087       -89.88
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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