《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月13日

路透1月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7539 港元 ) 美国股市三大股指周四收低，道琼工业指数 收低63.28点，或0.32%，至19,891.00点；投资者等待 美国企业第四季财报季开锣，以及美国候任总统特朗普的经济政策细节，总统就职典礼将在八天后举行。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 127.100 -1.30 19334 9.855 1.29 中国铝业 11.030 -2.22 20075 3.421 0.62 中国移动 54.740 -0.16 92506 84.890 0.05 中国人寿 13.690 -1.51 103529 21.230 -0.56 中石油 79.750 -0.45 16721 6.184 1.04 中石化 76.540 0.46 20132 5.935 0.93 汇丰控股 41.180 -0.41 1318293 63.861 -0.14 中电信 48.180 -0.21 8904 3.736 0.70 中国联通 11.430 -0.44 69721 8.863 0.37 兖州煤业 7.030 -1.26 701 5.451 -1.61 华能国际 26.440 0.38 12903 5.125 0.50 南方航空 27.930 -1.24 2282 4.331 0.26 东方航空 23.680 0.89 923 3.672 0.33 中芯国际 7.010 -2.23 64894 1.087 -89.88 （完） (整理 梁慧仪)