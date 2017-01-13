《全球重要经济事件一览表》--1月13日-1月20日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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1月13日(五)
北京--中国国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人黄颂平介绍2016年全年进出口情况，并答记者问(0200)。
多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)将会见主要民间领域分析师，收集对加拿大和全球经济的看法(1500)。
东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲经济前景及ADB的作用发表演说(0800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)在丹麦丹斯克银行主办的活动上就当前货币政策发表谈话(1100)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯发表演说(0930)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定。
费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“经济流动性”发表讲话(1430)。
1月15日(日)
瑞士--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问(至18日)。
1月16日(一)
北京--中国互联网新闻中心、中国创业创新发展委员会联合主办“中国创业创新发展战略论坛”。
巴黎--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和增长举措”(0800)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在伦敦政治经济学院发表题为“影响英国央行的政策问题”的讲话(1830)。
1月17日(二)
美国沙加缅度--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在沙加缅度商业检讨经济预测活动中发言(2300)。
达沃斯--世界经济论坛2017年年会(至1月20日)，中国国家主席习近平将出席。
维也纳--2017年中东欧论坛(至1月18日)，演讲嘉宾包括欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼等。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利预定参加由全美零售商联合会所主办的活动(1345)。
1月18日(三)
瑞士--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。
德国科布伦兹--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在一场会议发言(1030)。
明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加有关“经济机遇与包容性增长”的讨论(1600)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆证交所发表讲话(1350)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议并发表货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯随后举行记者会(1615)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议(至1月19日)。
1月19日(四)
美国费尔菲尔德--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在索拉诺经济发展企业年度午餐会议上讲话(2045)。
法兰克福--欧洲央行利率会议，之后宣布利率决议，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉举行记者会。
1月20日(五)
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在湾区评议会(The Bay Area Council)第10届年度经济预测活动上致闭幕辞。
东京--日本央行副总裁中曾宏将参加日本国际银行家协会会议。
美国桑莫塞--费城联邦储备银行总裁哈克在纽泽西银行家协会就经济前景发言(1400)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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