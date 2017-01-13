《全球重要经济事件一览表》--1月13日-1月20日

多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)将会见主要民间领域分析师，收集对加拿大和全球经济的看法(1500)。

东京--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦就亚洲经济前景及ADB的作用发表演说(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)在丹麦丹斯克银行主办的活动上就当前货币政策发表谈话(1100)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和增长举措”(0800)。