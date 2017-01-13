《中国重要政经日程》--1月13日-9月

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
=============================今日重要政经日程==========================
1月13日（周五）
*--10:00 国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人黄颂平介绍2016年全年进出口情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
1月15日（周日）
--中国国家主席习近平对瑞士进行国事访问，至18日。
1月16日（周一）
--中国互联网新闻中心、中国创业创新发展委员会联合主办的“中国创业创新发展战略论坛”在北京举行。
1月17日（周二）
--习近平出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。
1月18日（周三）
--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议在北京召开。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议在北京召开。
3月23日（周四）
--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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