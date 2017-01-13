《中国重要政经日程》--1月13日-9月

--中国互联网新闻中心、中国创业创新发展委员会联合主办的“中国创业创新发展战略论坛”在北京举行。

--习近平出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。