阿根廷财政：政府与六家银行达成融资协议，下周将发售新债

路透布宜诺斯艾利斯1月13日 - 阿根廷财政部长Luis Caputo向记者表示，阿根廷与六家银行周四达成60亿美元的18个月融资协议，并称政府计划2017年在国际资本市场筹资100亿美元。

主权债券将自1月19日开始发行，届时将出售30亿至50亿美元的美元计价债券。

Caputo在记者会上称，这次销售公债将开启国际筹资计画，阿根廷预期将出售70亿美元计价债券，另外出售30亿美元其他货币计价债券。他并未论及债券天期或利率等特定细节。

阿根廷同时计画从世界银行及美洲开发银行(IDB)等机构进行近40亿美元的多边借款。

Caputo在论及融资协议时称，“对我们而言这是非常正面的消息，”他并称协议将由该国的Bonar 24债券所支持。这项附买回协议订价为三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码290个基点。