阿根廷财政：政府与六家银行达成融资协议，下周将发售新债

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透布宜诺斯艾利斯1月13日 - 阿根廷财政部长Luis Caputo向记者表示，阿根廷与六家银行周四达成60亿美元的18个月融资协议，并称政府计划2017年在国际资本市场筹资100亿美元。
主权债券将自1月19日开始发行，届时将出售30亿至50亿美元的美元计价债券。
Caputo在记者会上称，这次销售公债将开启国际筹资计画，阿根廷预期将出售70亿美元计价债券，另外出售30亿美元其他货币计价债券。他并未论及债券天期或利率等特定细节。
阿根廷同时计画从世界银行及美洲开发银行(IDB)等机构进行近40亿美元的多边借款。
Caputo在论及融资协议时称，“对我们而言这是非常正面的消息，”他并称协议将由该国的Bonar 24债券所支持。这项附买回协议订价为三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码290个基点。
六家银行获选加入附买回协议及美元债券销售，分别为桑坦德银行 、西班牙对外银行(BBVA) 、花旗银行 、德意志银行 、汇丰 以及摩根大通 。(完)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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