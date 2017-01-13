《香港报摘》--经济日报1月13日

**头版头条**

--政务司司长林郑月娥昨日请辞，料中央会很快批准其辞职。据了解，中方已向建制派高层发放信息，林郑月娥是中央心仪的人选，并希望她可以高票当选。

**其他**

--由新地 发展推出的今年头炮新盘元朗Grand YOHO第二期，昨晚7时开售首轮66伙，即晚近沽清，获大手客共扫入16个单位，最大手斥逾3,281万港元购两伙。

--远东发展 公布，拟向金轮天地 出售西九龙丝丽酒店全部权益及贷款，建议仍需金轮股东批准。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘