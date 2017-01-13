《香港报摘》--经济日报1月13日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**头版头条**
--政务司司长林郑月娥昨日请辞，料中央会很快批准其辞职。据了解，中方已向建制派高层发放信息，林郑月娥是中央心仪的人选，并希望她可以高票当选。
**其他**
--由新地 发展推出的今年头炮新盘元朗Grand YOHO第二期，昨晚7时开售首轮66伙，即晚近沽清，获大手客共扫入16个单位，最大手斥逾3,281万港元购两伙。
--远东发展 公布，拟向金轮天地 出售西九龙丝丽酒店全部权益及贷款，建议仍需金轮股东批准。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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