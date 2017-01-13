《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月13日

*工商时报：

--寿险公司因应保户年关需求，会将农历年前后到期的满期金提早给付，前七大寿险公司今年提早在农历年前给付的满期金，总计逾215亿台币，创下近年满期金提早给付新高金额。

--产险2016年签单保费1,451亿台币，创下历史新高水准，至于去年的年成长率7.24％则是自2003年来的十年最高纪录。去年成长较多的，仍是汽车任意险，成长率逾两成，其次是伤害险，签单保费成长率也达双位数。

*经济日报：

--外资法人关注美国新任总统川普提倡〞美国制造〞的新政策，台积电 董事长张忠谋表示，台积电制造重心集中在台湾，并没有客户要求台积电在美国设厂，但若美国政策导引，使在美制造比台湾有利，台积电不排除赴美设厂。

--行政院长林全定调今年为建设年，国发会副主委曾旭正表示，今年有五大建设重点，且会兼顾平衡区域发展，让中南部创造更多商机与就业机会。

--受惠美国经济升温，三商银去年海外获利缴出亮眼成绩，华南银行、彰化银行 去年海外获利（包含OBU）都比往年增加，彰银海外获利占比更突破四成，创下近三年新高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。