《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月13日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
*工商时报：
--寿险公司因应保户年关需求，会将农历年前后到期的满期金提早给付，前七大寿险公司今年提早在农历年前给付的满期金，总计逾215亿台币，创下近年满期金提早给付新高金额。
--产险2016年签单保费1,451亿台币，创下历史新高水准，至于去年的年成长率7.24％则是自2003年来的十年最高纪录。去年成长较多的，仍是汽车任意险，成长率逾两成，其次是伤害险，签单保费成长率也达双位数。
*经济日报：
--外资法人关注美国新任总统川普提倡〞美国制造〞的新政策，台积电 董事长张忠谋表示，台积电制造重心集中在台湾，并没有客户要求台积电在美国设厂，但若美国政策导引，使在美制造比台湾有利，台积电不排除赴美设厂。
--行政院长林全定调今年为建设年，国发会副主委曾旭正表示，今年有五大建设重点，且会兼顾平衡区域发展，让中南部创造更多商机与就业机会。
--受惠美国经济升温，三商银去年海外获利缴出亮眼成绩，华南银行、彰化银行 去年海外获利（包含OBU）都比往年增加，彰银海外获利占比更突破四成，创下近三年新高。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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