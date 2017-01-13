《香港报摘》--信报1月13日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**头版头条**
--特区政府第二号人物、政务司司长林郑月娥昨天宣布辞职，旋即成为特首选战大热。林郑明确表示此刻辞职的唯一原因是准备参选下一届特首，待中央批准后将尽快交代竞选工作。消息指出，中央或于下周四一并宣布林郑月娥与财政司司长曾俊华免职。
**其他**
--市场消息指出，睿见教育（新上市编号6068）将于下周一招股，拟发行5亿股，招股价介乎每股1.7至2.28港元，集资额介乎8.5亿11.4亿港元。
--中国趋势 计划发行15.6亿港元的可换股票据，集资用作收购总部位于阿联酋的衞星电话公司舒拉亚（Thuraya）的60%至70%股权。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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