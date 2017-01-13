《中国报摘》--其他报纸重要消息1月13日

**上海证券报**

--据悉，全国社保基金理事会1月初启动了组合招标程序，按照权益、债券、现金、量化四大方向对入围机构进行评议，部分方向组合招标已接近完成。业内人士预估，按照目前进度，基本养老金大部队入市预计要在春节以后。

--原国家外汇管理局国际收支司司长管涛表示，上周人民币“过山车”行情走势，背后并无央行干预。今年人民币汇率有可能再度成为中美贸易关系争端的焦点，同时强美元是人民币汇率稳定面临的重大挑战。

--虽然证券交易所回购市场交易量不断增加，但市场深度还不够，机制仍有待健全。据悉，关于交易所市场回购制度综合改革方案正在全面推进，今年有望取得进展。

**证券时报**

--根据公开信息统计，自去年10月市场化银行债权转股权指导意见下发以来，债转股协议额整体已近4,000亿元人民币，债转股对象以央企和较有影响力的地方国企为主，多处钢铁、能源领域，主导方则以国有大行、资产管理公司为主。

--针对2016年11月以来曝出的资金问题，乐视控股CEO贾跃亭称，未来三四个月会逐步解决；对于一直以来饱受争议的汽车业务，他也回应，再获得100亿资金，就能保证新车大规模量产。

**21世纪经济报道**

--重庆市国土房管局表示，储备了进一步有效调控房地产市场的措施，将根据市场情况适时推出，以应对房地产市场出现的突发情况。

--知乎CEO周源内部邮件宣布，知乎完成1亿美元的D轮融资。今日资本为该一轮融资领投方，腾讯、搜狗等知乎原有董事股东继续跟投。

**金融时报**

--据外管局数据，富邦财产保险、中国出口信用保险等138家保险机构获得经营外汇保险业务资格。

--上海清算所正式推出上海碳配额远期交易中央对手清算业务。(完)