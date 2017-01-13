福能期货：中国期指IH合约空头主力占上风

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

周四沪指缩量振荡，尾盘收跌0.56%报3119.29点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.51%、-0.22%和-0.93%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.86%、-0.47%和-1.14%。期现价差方面，期现价差小幅扩大，贴水幅度分别为17.62点、4.6点、34.45点。

期指市场整体呈现资金持续流入现象，但品种间有所差异。IH合约增仓下行，且成交增加，预计跌势延续；IF合约成交持仓量均下降，市场观望情绪上升，且主力空头减仓幅度较大，或将抑制下跌空间；IC合约增仓下行，但成交量减少，且主力空头减仓幅度略大，后市跌势或放缓。(完)

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