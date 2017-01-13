福能期货：中国期指IH合约空头主力占上风

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
周四沪指缩量振荡，尾盘收跌0.56%报3119.29点。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.51%、-0.22%和-0.93%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.86%、-0.47%和-1.14%。期现价差方面，期现价差小幅扩大，贴水幅度分别为17.62点、4.6点、34.45点。
期指市场整体呈现资金持续流入现象，但品种间有所差异。IH合约增仓下行，且成交增加，预计跌势延续；IF合约成交持仓量均下降，市场观望情绪上升，且主力空头减仓幅度较大，或将抑制下跌空间；IC合约增仓下行，但成交量减少，且主力空头减仓幅度略大，后市跌势或放缓。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选