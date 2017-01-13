大有期货：去产能加码，沪钢难现单边行情

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
近期行业供给端利好消息频出，后期类似“差别电价”的去产能实质性举措或将陆续出台。1月10日，中国钢铁工业协会2017年理事（扩大）会议传达的信息也从定性、定量两个方面明确了国家层面对去产能的坚定态度。我们认为，从中长期看，这将对整个钢铁行业带来积极影响。
从需求上看，不同于2016年需求扩张的是，2017年由于房地产调控等方面原因需求下滑确定性较大，进而增大了整个行业供需反转难度，弱化了包括查处“地条钢”等在内的去产能实质性影响程度，削减了板块出现趋势性行情的可能性。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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