大有期货：去产能加码，沪钢难现单边行情

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

近期行业供给端利好消息频出，后期类似“差别电价”的去产能实质性举措或将陆续出台。1月10日，中国钢铁工业协会2017年理事（扩大）会议传达的信息也从定性、定量两个方面明确了国家层面对去产能的坚定态度。我们认为，从中长期看，这将对整个钢铁行业带来积极影响。

从需求上看，不同于2016年需求扩张的是，2017年由于房地产调控等方面原因需求下滑确定性较大，进而增大了整个行业供需反转难度，弱化了包括查处“地条钢”等在内的去产能实质性影响程度，削减了板块出现趋势性行情的可能性。(完)

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