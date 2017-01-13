《台湾重要政经日程》--1月13日-10月10日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
=====================今日重要政经消息==============================
1/13(五)
--09:00 立法院院会。
--14:00 金管会金融科技座谈会。
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1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率，上月为年增7.0%。
1/23(一)
--08:30 主计总处公布12月季调失业率，上月3.84%。
1/24(二)
--16:20 央行公布12月M2年增率，上月为年增3.96%。
1/25(三)
--08:30 主计总处公布第四季GDP概估值。
1/25(三)-1/26(四)
--股市无交易，仅办理结算交割作业。
1/27(五)-2/1(三)
--农历春节，金融市场休市。
2/6(一)
--16:20 央行公布1月外汇存底金额，上月为4,342.04亿美元。
2/7(二)
--16:00 财政部公布1月进出口金额年变动率，上月为年增14%。
2/8(三)
--08:30 主计总处公布1月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.70%。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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