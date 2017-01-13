长江期货：沪铝价格进入重估阶段，电解铝供给侧改革预期增强

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

在市场对2017年电解铝供需格局普遍不乐观的背景下，沪铝“四连阳”的不俗表现令空头陷入被动。当前电解铝社会库存处于回升中，现货价格维持着小幅贴水，短期供需偏弱的局面没有改变。激发铝价挣脱12,500—12,880元/吨运行区间的主因在于，市场对供给侧改革延伸到电解铝产业的预期在增强。

若进行电解铝供给侧改革，铝市供需结构预期将会发生明显改变，此前机构预计的100万吨过剩量可能不会，铝价也会被市场进行重新的评估。供需将延续当前的平衡状态，不排除出现旺季的阶段性供需错配进而推升价格的进一步上涨。(完)

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