招金期货：金价有望上破1,200美元/盎司关口

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

当前美元、美债收益率下滑，因特朗普政策存在不确定性，投资者抛售美元买入避险黄金。美联储1月不会加息的预期，使中短期美元面临回调压力。在实物需求的提振下，金价已连续多日收阳，目前已站上1,190美元/盎司关口。考虑到近几年有春节上涨行情的传统，且恶劣天气或致下次非农不佳，预计此次金价反弹趋势或将延续至2月初。

临近中国最大的传统节日--春节，黄金的消费需求强劲。近期金价虽有所上涨但仍处在年度低位，世界都在期待中国大妈救场，节日气氛、人民币兑美元持续走软，加之市场恐慌情绪的蔓延，将促使国内外黄金溢价飙升。从2013年至2015年春节期间行情走势看，金价在此时间段均呈现了上涨行情。由于今年年底市场氛围与前几年类似，我们预计历史会重复，金价维持当前上涨趋势。

技术上看，金价周线三连阳，显现出进一步上行的可能，日线和小时指标维持开口向上，千二关口或易攻难守。(完)

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