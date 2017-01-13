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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 08:42 BJT

国泰君安期货：郑糖牛市进入“下半场”

以下内容节选自1月13日的《期货日报》：

　　白糖期货自2006年1月6日上市以来，10年间市场的定价逻辑呈现3次不同的变化。第一次是2010年以前，价格运行在配额内进口价格之下；第二次是2010—2014年，国内价格运行在配额内与配额外价格之间；第三次是2015年至今，国内价格运行在配额外价格之上。

我们认为，白糖牛市已经进入下半场，7,500元/吨往上的糖价都是压力，6,500元/吨往下的糖价都是支撑。策略上，6,300-6,500元/吨附近做多的安全边际很高。白糖价格上了7,500元/吨以后，需要考虑“买预期、卖现实”的风险，毕竟盘面已经较为充分反映了提高关税的预期。如果上调关税的预期落空，糖价将回到5,500-6,500元/吨的区间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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