中原期货：郑棉蓄势整理，大连棕榈油期货重拾升势

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自1月13日的《期货日报》：
棉花1705合约近一阶段虽重心上移有所反弹，但成交、持仓呈现缩量态势，预示市场多空双方交易意愿不强。指标上，短期均线对期价支撑有效，但30、60日中长期均线明显对期价构成强大阻力。去年11月14日以来的下降压力线期价也未能触碰。综合来看，在没有明确放量前，期价保持在15,450-15,000元/吨之间震荡概率较大。
棕榈油1705合约在经历元旦节前后两次确认6,050元/吨的支撑有效后，期价于近日形成双底形态。6,000—6,050元/吨也是2016年10、11月成交密集区位置，支撑力较强。近日成交持仓温和放大，后市经历整固向上突破颈线6,330元/吨的概率较大。建议待期价回落时适量参与多单，止损60天均线，短期目标位6,550元/吨前期高点。(完)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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