《中国已公布新股发行上市日程表》--1月13日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/13 沪 白银有色 780212 69,800 1.78 556.25 中信建投 1/17 信达证券 1/13 沪 法兰泰克 732966 4,000 7.32 22.88 招商证券 1/17 1/13 沪 华达科技 732358 4,000 31.18 19.83 中泰证券 1/17 1/13 深 同兴达 002845 2,400 15.99 22.99 海通证券 1/17 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 *11.63 *20.11 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 *13.73 *17.35 海通证券 1/18 1/16 深 会畅通讯 300518 1,800 9.70 22.97 兴业证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 -- -- 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 -- -- 海通证券 1/19 1/17 沪 数据港 732881 5,265 -- -- 中信建投 1/19 1/18 沪 百傲化学 732360 3,334 -- -- 申万宏源 1/20 1/18 深 金太阳 300606 2,230 -- -- 申万宏源 1/20 1/19 沪 德创环保 732177 5,050 -- -- 民生证券 1/23 1/19 深 盐津铺子 002847 3,100 -- -- 西部证券 1/23 1/19 深 英联股份 002846 3,000 -- -- 国海证券 1/23 1/19 沪 重庆建工 730939 18,150 -- -- 华融证券 1/23 1/20 沪 镇海股份 603637 不超2,557.63 -- -- 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 -- -- 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 -- -- 中信建投 1/24 *1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 -- -- 海通证券 1/25 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 1/13 沪 至纯科技 5,200 1.73 22.88 兴业证券 1/13 沪 泛微网络 1,667 14.90 22.99 海通证券 1/13 深 新雷能 2,889 6.53 22.99 西部证券 1/13 深 江龙船艇 2,167 6.34 22.98 安信证券 *1/16 沪 华立股份 1,670 23.26 22.98 东莞证券 -- 沪 荣晟环保 3,168 10.44 17.13 华福证券 -- 沪 天马科技 5,300 6.21 22.97 海通证券 -- 深 翔鹭钨业 2,500 11.42 22.98 广发证券 -- 沪 中国科传 13,050 6.84 22.97 中银国际 -- 深 利安隆 3,000 11.29 19.17 华西证券 -- 深 欧普康视 1,700 23.81 20.36 国元证券 -- 深 华凯创意 3,060 5.21 22.95 西部证券 -- 沪 杰克股份 5,167 17.72 22.99 中信建投 -- 深 视源股份 4,050 19.06 22.99 广发证券 -- 沪 凯众股份 2,000 16.01 22.98 东北证券 -- 深 泰嘉股份 3,500 6.08 22.96 国信证券 -- 沪 艾迪精密 4,400 6.58 22.98 海通证券 -- 沪 中国银河 60,000 6.81 7.02 中信证券 中信建投 国泰君安 -- 深 雄塑科技 7,600 7.04 22.98 广发证券 -- 深 诚迈科技 2,000 8.73 22.99 万联证券 -- 深 张家港行 18,076 4.37 14.64 东吴证券 -- 深 吉大通信 6,000 5.53 22.99 海通证券 -- 沪 集友股份 1,700 15.00 22.97 国海证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)