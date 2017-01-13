韩国金融：10亿美元10年期主权债定价，较美债收益率加码55个基点

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透首尔1月13日 - 韩国为全球发行的10年期主权债定价，收益率较美国公债收益率加码55个基点；此前的强劲需求让韩国收紧了早先指引中的定价。
美银美林、花旗、高盛、汇丰、摩根大通、韩国产业银行及三星证券为该批10亿美元债券发售的簿记行。
据路透所见的说明书，这批2017年到期、票息为2.75%的债券以0.98955美元发售，收益率为2.871%。
早先的定价指引为较美国公债收益率加码70-75个基点。
韩国早先的定价指引为较美国公债收益率加码70-75个基点。
这是韩国自2014年6月以来首次发售美元主权债，当时韩国发售了10亿美元30年期主权债。
本月初，韩国企划财政部称2017年计划发售约10亿美元外汇稳定债券，以增强储备防范汇市波动及资本外流风险。
穆迪将韩国的评级定为Aa2，展望为稳定；标普评级为AA，展望稳定；惠誉评级为AA-，展望稳定。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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