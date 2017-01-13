《香港报摘》--其他报纸重要消息1月13日

**明报**

--安踏体育 执行董事兼安踏品牌总裁郑捷表示，集团未来将集中吸引家庭年收入达10万至15万元人民币的中高端消费者，未来会考虑收购专业户外运动用品品牌。

**苹果日报**

--据调查机构Gartner数据，去年个人电脑总出货量跌6.2%至2.69亿部，回到2007年水平。联想集团 虽维持＂一哥＂地位，不过亦避不过跌势，全年出货量降2.4%。

**星岛日报**

--香港宽频 行政总裁杨主光表示，旗下固网宽频业务在昨日起加价，且未来每二至四月就会上调一次住宅宽频服务价格，每次加价幅度至少10%。

**文汇报**

--货运物流平台原名EasyVan的啦啦快送（Lalamove）昨公布，已经完成3,000万美元B轮融资。该平台创办人周胜馥称，预计今年公司将会覆盖内地100个城市，亦会在东南亚数个新城市提供服务，并希望两年后在香港主板上市。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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