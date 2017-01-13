《香港报摘》--其他报纸重要消息1月13日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
**明报**
--安踏体育 执行董事兼安踏品牌总裁郑捷表示，集团未来将集中吸引家庭年收入达10万至15万元人民币的中高端消费者，未来会考虑收购专业户外运动用品品牌。
**苹果日报**
--据调查机构Gartner数据，去年个人电脑总出货量跌6.2%至2.69亿部，回到2007年水平。联想集团 虽维持＂一哥＂地位，不过亦避不过跌势，全年出货量降2.4%。
**星岛日报**
--香港宽频 行政总裁杨主光表示，旗下固网宽频业务在昨日起加价，且未来每二至四月就会上调一次住宅宽频服务价格，每次加价幅度至少10%。
**文汇报**
--货运物流平台原名EasyVan的啦啦快送（Lalamove）昨公布，已经完成3,000万美元B轮融资。该平台创办人周胜馥称，预计今年公司将会覆盖内地100个城市，亦会在东南亚数个新城市提供服务，并希望两年后在香港主板上市。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。