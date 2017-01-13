《汇市简讯》英镑/美元技术面偏空，英退不确定性压制英镑走势

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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*英镑/美元在亚洲早盘微跌0.1%，延续海外市场下跌0.4%的跌势，英退不确定性仍徘徊不去
*英国首相特雷莎梅下周将概述英退谈判中的立场
*动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线走低，整体技术面偏空
*若收在10月波动区间支撑位1.2080下方，则将继续跌向10月闪崩所及低位
*周三/周四反弹走势的61.8%回档位1.2145为支撑位，而1.2180-1.2200期权执行价区间则带来阻力
*图表：reut.rs/2iMY3W1 (完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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