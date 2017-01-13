《汇市简讯》英镑/美元技术面偏空，英退不确定性压制英镑走势

0045GMT

*英镑/美元在亚洲早盘微跌0.1%，延续海外市场下跌0.4%的跌势，英退不确定性仍徘徊不去

*英国首相特雷莎梅下周将概述英退谈判中的立场

*动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线走低，整体技术面偏空

*若收在10月波动区间支撑位1.2080下方，则将继续跌向10月闪崩所及低位

*周三/周四反弹走势的61.8%回档位1.2145为支撑位，而1.2180-1.2200期权执行价区间则带来阻力

*图表：reut.rs/2iMY3W1 (完)

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