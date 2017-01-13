全球金市：金价自七周高点下滑，因美元上涨

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在为教师准备的演讲稿中，未评论美国经济前景及货币政策。她表示，改善美国的教育能够帮助提高生活水平。

之后她在与教育人员的会议上表示，美国经济表现良好，短期内没有重大障碍，劳动市场看来相当强劲。

美联储官员周四谨慎表示，即将上任的特朗普政府所提出的扩大财政支出及减税计划可能在短期内提振经济，但他们或许不得不应对更长期的通胀和债务问题。

多位美联储地区联储总裁在不同场合表示，原则上同意当选总统特朗普可能实施的政策将通过减税刺激直接支出、消费和投资，从而促进经济增长，而放松监管也会对企业有利。

美国上周初请失业金人数增幅少于预期，直指劳动力市场收紧，这开始刺激薪资加快增长。

以市值计全球第三大金矿商Goldcorp ，周四同意将位于墨西哥的Los Filos矿出售给Leagold Mining Corp ，交易价值4.38亿美元，因其更加关注核心资产。(完)

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