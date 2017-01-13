国际油市：油价持稳，沙特已经减产但供应过剩担忧仍在

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
交易员表示，沙特称产量已降至不到1,000万桶/日，此为2015年2月以来最低，这令油价得到些许支撑。
这也意味着沙特的减产量大过于去年底减产协议同意的48.6万桶/日。
法国巴黎银行表示，“油价的走向主要取决于产油国对2016年减产协议的遵守情况。”
“在OPEC和几个非OPEC产油国宣布2017年前六个月将减产后，油市自2016年底以来走升，更多是基于信念而非事实，”其并称。
该行表示，预期2017年美国原油均价为每桶56美元，较先前预测高出7美元；布兰特原油均价料为58美元，较先前预测高出8美元。
荷兰银行则在1月展望报告中表示，“矛盾的讯息”将可能在今年上半年让油价受限在窄幅区间交投。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 张涛/张若琪)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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