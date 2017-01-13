国际油市：油价持稳，沙特已经减产但供应过剩担忧仍在

交易员表示，沙特称产量已降至不到1,000万桶/日，此为2015年2月以来最低，这令油价得到些许支撑。

这也意味着沙特的减产量大过于去年底减产协议同意的48.6万桶/日。

法国巴黎银行表示，“油价的走向主要取决于产油国对2016年减产协议的遵守情况。”

“在OPEC和几个非OPEC产油国宣布2017年前六个月将减产后，油市自2016年底以来走升，更多是基于信念而非事实，”其并称。

该行表示，预期2017年美国原油均价为每桶56美元，较先前预测高出7美元；布兰特原油均价料为58美元，较先前预测高出8美元。

荷兰银行则在1月展望报告中表示，“矛盾的讯息”将可能在今年上半年让油价受限在窄幅区间交投。(完)

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