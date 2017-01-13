港报财经评论：短期难交齐货，特上台市恐回--经济日报1月13日

短期难交齐货，特上台市恐回/ 林瑞芬

恒指由去年底21488回升1,500点，逼近23000密集阻力区，后市是进还是退，投资者心理在挣扎。一方面，人币的贬值浪稍为喘定，离岸人币淡友被迫平淡仓，另外阿爷整顿内地比特币市场，由此纾缓资金外逃的压力。人民币应该暂时守得住7算，这对港股中资股是利好。但另一方面，距离美国候任总统特朗普宣誓就职不足十日，新人事下，新政如何左右环球政经，又是一大疑虑。

前晚特朗普举行了首场正式新闻发布会，言论多重申之前竞选的承诺，但讲话不涉及基础设施建设支出、减税等市场期待的刺激经济的话题，没有太多惊喜。市场的注意力开始更加关注特朗普上任之后，能够实现哪些竞选诺言。据高盛曾分析，在竞选过程中聚焦的基建和移民政策，因国会的推动意愿等原因，可能不会在2017年有太大变化，其中基建在2017年最多与税改配合，出台有关公私合营专案的政策。

就贸易政策的不确定性最大，高盛估短期内特朗普的贸易政策可能更加倾向局部「精准打击」，即通过对特定品种征收反倾销关税的方式，但长期来看，贸易战的可能性并不会随着时间的推移而下降。

事实上，据世界银行发布最新《全球经济展望》报告指出新贸易壁垒在2016年达到危机后的高峰。发达国家用的比较多的是贸易防御措施，包括反倾销措施、反补贴税和保障措施，新兴国家和发展中经济体用得比较多的则是限制性措施，包括进口关税等。即使是在当前的WTO规则下，WTO成员可以合法地将关税最多提高三倍，这可能导致世界贸易缩减10%。贸易的减少将会加大损害贫穷的发展中经济体，这些国家大幅度依赖出口贸易作为经济发展引擎。

特朗普上台后，首要可以出的政策，高盛认为是税改和撤销奥巴马提倡的医保政策。因为税改和撤销奥巴马医保均不需要民主党支援，通过启动用预算调整程式即可实施。其中，撤销奥巴马医保估可以排在税改之前。国会3日开始新会期，参议院当天就通过一项决议，为共和党废除奥巴马医保迈出第一步。预计2月份可以正式完成撤销，但替代方案可能需要更长时间才能就位，因为新方案需要两党的共同支援才能通过。

税改则预计将在3月底或4月快速在众议院展开。预计税改方案中仍将保留边境调节税和限制利息支出抵扣税收的条款。很可能通过限制利息支出抵税的条款，但今年出台边境调节税的概率仅有30%。

对应特朗普新政若如此发展，就要留心美股或在特朗普正式宣誓就职前后附近时间，借势回气。事关去年第四季以来，在特朗普成功胜出总统以来美股冲高，是建基市场对新政可刺激经济的太大憧憬，倘若话刺激经济方案未能于短期推出，回气也是理所当然。技术上，道指逼近20000，营造短期阻力，震一震仓不出奇，不讳言，预计藉口震仓的幅度就暂时有限，毕竟所筑小阻力位20000太明显，阻力是要来破，挟淡仓，年内迟早出现突破。

最后回说港股，正如笔者的担忧，大升动力不足，在低位反弹已近1,500点，升至23000，多日交投不配合，抵阻遇回吐，昨日下跌，收报22829，后市支持仍然要留意250天綫（现近21500）。

国指而言，昨高见9774后无以为继，启示约9700，之前的下跌裂口确产生阻力，技术上，回吐即市宜稳守9500，昨收报9723。

后市策略，仍然要主力选股。万科（02202）A、H股昨双双停牌，市传华润集团将出让所持万科集团，由深圳地铁集团接盘，股权争议或告一段落。

当中万科无疑是主角，但若成事，可能利好华润置地（01109），因华润集团可专心打造华润置地，搞埋A股上市也不一定。不妨留意公告，及事态发展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘