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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 09:19 BJT

《汇市简讯》美元/韩元低开高走，韩国央行一如预期维持利率不变

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*美元/韩元开低报1,176，但此后走升，昨日收报1,184.7

*投资者获利了结和进口商大量买进为美元提供支撑

*美元/韩元冲高至1,180.9后涨势暂停，最新报1,180.0-1,180.5

*韩国股市因获利卖压下滑0.43%，跟随美股走低

*韩国央行一如预期维持利率在1.25%不变 (完)

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