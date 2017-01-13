《汇市简讯》美元/韩元低开高走，韩国央行一如预期维持利率不变

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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*美元/韩元开低报1,176，但此后走升，昨日收报1,184.7
*投资者获利了结和进口商大量买进为美元提供支撑
*美元/韩元冲高至1,180.9后涨势暂停，最新报1,180.0-1,180.5
*韩国股市因获利卖压下滑0.43%，跟随美股走低
*韩国央行一如预期维持利率在1.25%不变 (完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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