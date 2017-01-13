港报财经评论：好淡都有理，轮动至年尾--信报1月13日

好淡都有理，轮动至年尾/ 陆文

美国候任总统特朗普当选后首场记者会，未有具体的经济政策公布，却上演一场与记者驳火的画面，特朗普丑闻缠身，最终能否完成任期存在变数，投资界未能看清前景，港股昨天回调，恒指收报22829点，回落0.46%；国指收报9723点，跌0.11%。大市成交额632亿元，反映好淡争持的局面。

近期表现较好的濠赌股及资源股，回吐幅度较大，内房股亦见异动。全球投资市场起伏大，急升后必有较大调整，反之亦然。笔者早前指出，大市正进入频密轮动炒作期，近日成交额略增，好淡双方正在博弈，资金换马频繁，可见投资者在贪婪与恐惧之间进行短线操作，投资者努力寻找具潜力的落后股，好友炒作落后股，主要是对大市仍有戒心，对于升幅较大的强势股，则善用短线走位获利回吐；淡友入市多属短线，认为后市缺乏持续上升动力，极其量是技术反弹。

在当下市况，笔者建议持观望态度，保留现金等待另一个升浪出现，乐于短线逐浪者，则可小注炒落后股怡情，见好即收，待有机会才收集强势或领袖股。「每周一击」早前推介联想（00992），就是炒落后的思维，昨天该股成为表现最佳蓝筹。

技术走势方面，恒指从上月低位21500点水平，反覆升至昨天22971点高位，累升约1500点，正挑战上月23200点高位，好友期待10天线（22410点）短期升破50天线（22450点），呈小型黄金交叉短线看好讯号，好淡各有所恃；短线超买下回试22500点的机会不低，视乎部分重磅股的短线表现。不过，农历新年临近，市况可能受长假期等变数影响。

内房股昨天回稳，万科（02202）停牌，市传华润集团将出让所持万科股份予深圳地铁集团，未改变股权三鼎分立的情况，还看稍后深圳地铁会否落实合作协议。保利置业（00119）收报3.07元，升7.3%，市传母公司保利地产拟重启收购保利置业计划。

国土资源部表示，对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。消息刺激个别中小型内房股股价表现，SOHO中国（00410）、龙湖地产（00960）、远洋集团（03377）、中国海外（00688）昨天均有升幅。

特朗普就任美国总统在即，其对华强硬的态度，亚洲区地缘政治风险势将提升，笔者去年底多番提出军工股今年可看高一线，惟内地军工集团在保密要求下，透明度低，以致投资者较难选股。

发改委去年提出对七大领域加快混合制改革，军工领域被视为混改试点先锋，市值较细及军民通用性较大的国企有优势，中航科工（02357）、航天控股（00031）、中国航空工业国际（00232）昨天均有不俗升幅。当中，中航科工表现突出，收报5.74元，升3.4%。涉及混改的中船防务（00317），本栏早前亦有提及，收报13.26元，抽升3.8%。

涉及混改的重点股份，还包括东航（00670）、联通（00762）、大唐发电（00991）、中石油（00857）、中铁建（01186），甚至一批与核电相关的股份，混改概念屡获内地资金炒作，但何时有具体细则出台，暂仍是未知之数。然而，炒憧憬往往较概念落实来得更具吸引力，投资者可待市况调整或淡静期收集相关股份，待好消息出台后获利回吐。

昨天挂牌的乐嘉思（08415）收报0.7元，较配售价0.255元升1.7倍，股价一度高见2.61元。纵横游（08069）收报0.91元，较招股价大升13.8%。慕宏（01575）收报1.4元，较招股价涨33%，一度高见1.65元。九台农商银行（06122）收报4.87元，较招股价升6.8%。半新股奥传思维（08091）上市后一度高见9.8元高位，昨天收报0.52元，下泻40.2%。挂牌只有3日的卓珈（08358），收报3.7元，下滑近两成。（完）

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