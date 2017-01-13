港报社评：选特首非换岗位，须有新法破困局--经济日报1月13日

政务司司长林郑月娥昨请辞，特首选战趋向明朗。不管最终是否由她和财政司司长曾俊华对决，既都是特区最高官员，参选不能只提大政方针，须提出解决香港当前困局的具体新政。

林郑辞职，有待中央批准，市民难免关注两位司长是否同获批离职参选。

对港人来说，愈多有能力、有抱负之士出来选特首，比拼施政理念、政策和作风，都是好事，即使市民对谁当特首没投票权，但至少可从候选人的政纲中看到谁能为本港提出可行出路。

香港回归后，近年楼市泡沫愈胀愈大，市民则愈住愈贵、愈住愈细，单位供应严重失衡，土地储备严重不足；经济转型迟迟无成，经济增长日益减速；医改和退保等拖拖拉拉；政制改革停滞不前；行政立法关系变得紧张，议员拉布导致法案和拨款堆积搁置；社会分化撕裂加剧，民怨日深等。

这些问题若持续下去，社会政治争拗只会进一步拖累香港各方面发展。

如何解决香港当前问题，是每个特首候选人必须正视的问题。

平情而论，今次有较高机会出綫成为特首的，都是政府高官，尤其两位司长，他们一直以来都有参与处理香港各种问题，作出最高决策，香港的困局，他们都有责任拆解。

由于他们对种种问题皆有责任，且长期在建制里，应深知问题症结所在，也清楚一旦当选，不是转换岗位那么简单，而是要以领导身份带领香港走出困局，在施政上就不能再用旧有一套或旧酒新瓶，必须提出新思维和新的具体方法，包括处理问题的优次以及措施。

特首候选人只提出施政理念等大方法，甚或只继续走现有一套，萧规曹随，恐难以让港人对前景转而有期望。

要做下任特首，更要证明自己除了有振兴香港的具体方案外，还要有能力推动落实，以免仍陷于过去多年议而不决的泥淖。

在施政上，必须刚柔并济，能包容、团结各方，而非仅强推硬卖，令矛盾更尖锐、社会更撕裂。

香港政经需要摆脱蹉跎空转，社会需要修补裂痕，中港之间需要增进互信，下任特首实在任重道远，市民期望各参选人能公平公开磊落比拼，让更能带领香港走出困局者，成为下任特首领导香港。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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