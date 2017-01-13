港报社评：中央纵有属意人选，结果未必完全受控--信报1月13日

政务司司长林郑月娥出生于一九五七年，生肖属鸡，恰巧三月特首选举之时已是岁次丁酉的鸡年，会不会在其本命年「犯太岁」呢？根据堪舆学家蔡伯励的批算，属鸡者在鸡年的运程预测是「过刚易折、和气致祥」，看来对于以「好打得」见称的林郑不无启发作用。

过刚易折，即使不透过超自然力量查凶问吉，亦可凭老子哲学心领神会。道德经第七十六章有云：「人之生也柔弱，其死也坚强。草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则灭，木强则折。强大处下，柔弱处上。」愈是刚强的人事物，愈是容易折断或覆灭，反而柔弱地放软身段，方可抵御狂风暴雨。

林郑月娥昨日早上向行政长官梁振英递上辞职信，她表示，辞职只有一个原因，就是如果中央政府批准，她打算参与下任特首选举。据说，身为天主教徒的林郑在出席政府公务员午宴之时透露，上帝叫她辞职参选。由此可见，超自然力量似乎在这次选举之中有一定的影响力。

林郑当官三十六载，步步高升至特区政府第二把交椅，由于不分巨细事事关心件件操劳，任何政策从热厨房出炉皆见其身影，时而打打气，时而执手尾，遂有「奶妈」之誉。如今「奶妈」决定去马，肯定会成为特首选举的顶头大热门之一，其主要对手是同样已递上辞职信的财政司司长曾俊华，不过外号「薯片叔叔」的他呆等了超过一个月，尚未等到中央批准。

有分析认为，假如中央极速批准林郑月娥辞职，甚至比曾俊华更早，那就是相当明显的讯号，后发先至的奶妈受赐祝福，令薯片被亮红灯之说更加言之凿凿。要是中央不希望外界存在不必要的过度臆测，那么两人同一时间获准辞职应该是最有可能发生的事。

姑勿论两人的辞职何时获批，现时的局势渐趋明朗化，表明会参选的是退休法官胡国兴和新民党主席叶刘淑仪，胜算虽然不会高过两位司长，但取得一百五十张提名票得以入闸的机会始终是有的。假设最后由这四人角逐特首宝座，竞争的激烈程度将是历届之最，只不知会不会像上届那样再次出现黑材料满天飞的场面。

论实力，林郑月娥与曾俊华可谓一个半斤一个八両，都是打滚官场几十年的老手，掌握政府机器运作的嫺熟程度谁也不比谁逊色，两人最主要的分别在于处事作风。「好打得」的外号足以说明，林郑偏向强硬路线，曾俊华则相对圆滑，较倾向于软销，即使遭遇示威者扔鸡蛋的尴尬场面，仍然懂得以自嘲的手法大而化之。如果中央政府放手让这两位司长来一场公平竞争，相信戏码是十分可观的。

有分析认为，即使中央政府有属意的人选，其实也不太可能完全操控得了近一千二百名选委会成员的投票意向，当中有两大原因，其一是泛民阵营拥有超过三百票，其二是投票之时采用暗票制。

泛民不受操控乃人尽皆知之事，至于暗票制所存在的不确定因素，早已在上届特首选举展现出来。五年前，梁振英受祝福，唐英年败选了，可是正正由于采用暗票制，支持唐英年的部分选委成员（估计有二百多票）到最后一刻依然拒绝转軚，于是导致梁振英只能低票当选，还惹来甚具贬意的「六八九」诨号，因为他的得票是超过半数不多的六百八十九张。所以现在流传一个讲法，真正的造王者是商界，他们五年前支持唐英年，这次谁能跨过六百票的当选门槛，由他们决定。

林郑月娥最近处理西九文化区兴建故宫文化博物馆惹起争议，会不会影响其选情？凡人暂时没有答案，不如问问「上帝」。（完）

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