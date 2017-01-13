港报社评：今次特首选举，仍须讨论ABC--明报1月13日

今次特首选举，迄今仍然未确定有多少人或谁会参选，即使如此，不等于「选情」平静；由去年中有人提出ABC（Anyone But CY，除了梁振英其他人皆可）作为政治诉求开始，「选战」实际上已经展开。梁振英不寻求连任，使这个原版ABC成为过去式，不过，审视一些现象和政治生态，ABC仍然是今次特首选举的重点，甚至可视为政治诉求，其中一个就是Anyone But Consortium（除了财团其他人皆可）。这里Consortium指的是既得利益集团（下称集团）。

梁振英以照顾家庭为由，不寻求连任，不过，不少人更相信他缺乏亲和力致施政不顺，影响连任机会而弃选。事实上，梁振英治港路途维艰，始自5年前参选时与唐英年激烈竞争，导致建制阵营分裂，他当选后就任前，已经有力量策划并推动要使他不能管治而去职。梁振英未能圆融消解敌意，选择针锋相对，而有关政改争议，泛民阵营诉求与北京意向南辕北辙，演变至占领运动，整体情势由建制阵营分裂发展至社会撕裂，梁振英在事态发展中，成为反对力量用以对付北京的标靶，表面上反梁振英，实质与中央对着干。

整个过程，策动梁振英去职和借梁振英对付北京的操作，巧妙地结合起来，加上梁振英树敌太多，ABC诉求甫提出，迅即获得共鸣，进而广泛回响。提出ABC的人，是否与集团有关，无从稽考，惟诉求与策动使梁振英去职如出一辙，因此，集团在「倒梁」的角色和作用，值得一记。

梁振英弃选之前，集团密切关注下任特首选举，有人注意到热门参选人出席的场合，有集团中人到场观察和记录；另外，集团倾向属意的热门参选人，在政界并非什么秘密。本来，若集团只为ABC，梁振英去职底定，目的已达，理应鸣金收兵，不过情势并非如此，种种迹象显示，集团并不满足于梁振英弃选，而是要对下任特首人选发挥影响力，要使集团属意的参选人登上特首大位。

特首选举是小圈子选举，惟过程公开，各方合纵连横，尝试影响选举结果，只要未背离法律规定，无可厚非；另外，既得利益集团期望透过「造王」，以便与下任特首率领的政府更能合作，也可以理解。不过，集团的欲求与社会整体利益是否存在扞格，值得关注。这几年，梁振英率领政府收拾土地房屋供应的烂摊子，虽然有一定成绩，但是总体难说理想，因为楼价愈来愈高、公屋轮候登记破纪录等，住屋情况只见恶化，未见改善，即使如此，以往政府备受指摘的官商勾结，特别是与发展商的暧昧关系，并未见诸梁振英政府。这是事实。

今次特首选情，据已知阵营票数分布，十分诡谲，其中非建制阵营的325票，可以左右大局。上次特首选举，唐英年在大量不利消息下落选，不过仍然取得285票，被认为这是既得利益集团始终力撑的结果，反映集团在选委会的影响力，绝对是实力派。今次选举，设若集团控制的票数不变，即使维持在285票，加上非建制阵营的325票，就是610票，可以让集团属意的参选人当选。按一般理解，非建制阵营与既得利益集团联手「造王」，有点匪夷所思，不过，英国脱欧公投和特朗普当选的结果，投票之前有谁猜想到？香港会否出现逆天组合，只能等着瞧。

既得利益集团所代表的利益，与公衆利益对立和矛盾，这在房地产业已经表露出来，而且难以调和，集团代表的利益，成为本港其中一部分，甚至是较重要部分，只要不涉及根本问题，还可接受；不过，设若集团透过特首选举，成为本港走向的幕后主导力量，这就触及根本问题，十分有问题，绝对不应该出现。因此，未来一段日子，非建制阵营若选择与集团联手支持什么参选人，必须交代理据，让市民知道利益是否得到守护；另外，未来的参选人须如实交代与既得利益集团的关系，让市民知道下任特首并非某些人和集团的代理人。我们认为：这个层面的ABC，应该是今次特首选举的重要议题。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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