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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 09:41 BJT

《全球汇市》美元兑日圆触及五周低点后持稳，市场关注中国贸易数据

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0616  1.0610  +0.06  +0.98  1.0513
    美元/日圆            114.95  114.70  +0.22  -1.64  116.87
    欧元/日圆         122.05  121.70  +0.29  -0.89  123.14
    美元/瑞郎            1.0102  1.0107  -0.05  -0.75  1.0178
    英镑/美元            1.2161  1.2161  +0.00  -1.42  1.2336
    美元/加元            1.3139  1.3143  -0.03  -2.17  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8633  6.8583  +0.07  -1.57  6.9726
    澳元/美元            0.7496  0.7482  +0.19  +3.89  0.7215
    新西兰元/美元        0.7108  0.7095  +0.18  +2.41  0.6941
    澳元/日圆         86.180  85.810  +0.43  +2.21  84.320
    新西兰元/日圆     81.310  81.310  +0.00  +0.17  81.170
    英镑/日圆         139.81  139.51  +0.22  -2.92  144.02
    澳元/新西兰元     1.0540  1.0540  +0.00  +1.51  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 孙国玉/杜明霞/王琛/徐文焰/王颖/戴素萍)
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