《全球汇市》美元兑日圆触及五周低点后持稳，市场关注中国贸易数据

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0616 1.0610 +0.06 +0.98 1.0513 美元/日圆 114.95 114.70 +0.22 -1.64 116.87 欧元/日圆 122.05 121.70 +0.29 -0.89 123.14 美元/瑞郎 1.0102 1.0107 -0.05 -0.75 1.0178 英镑/美元 1.2161 1.2161 +0.00 -1.42 1.2336 美元/加元 1.3139 1.3143 -0.03 -2.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.8633 6.8583 +0.07 -1.57 6.9726 澳元/美元 0.7496 0.7482 +0.19 +3.89 0.7215 新西兰元/美元 0.7108 0.7095 +0.18 +2.41 0.6941 澳元/日圆 86.180 85.810 +0.43 +2.21 84.320 新西兰元/日圆 81.310 81.310 +0.00 +0.17 81.170 英镑/日圆 139.81 139.51 +0.22 -2.92 144.02 澳元/新西兰元 1.0540 1.0540 +0.00 +1.51 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 孙国玉/杜明霞/王琛/徐文焰/王颖/戴素萍)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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