中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均反弹，CFETS指数升至94.78

路透上海1月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.11%至94.78；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至96.17。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.06%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.07%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点

价 数 人民币 6.8909 232 欧元 7.3129 70 日圆 6.0003 35 港元 0.8886 29.9 英镑 8.3693 648 澳元 5.152 -69 新加坡元 4.8266 212 林吉特 0.6458 6.3 泰铢 5.1332 196 韩元 171.3 -57

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.96，较上日升0.23%；RXY全球在岸人民币指数 报95.35，升0.23%；RXY参考离岸人民币指数 报95.8，升0.3%；RXY参考在岸人民币指数 报95.2，升0.3%。