中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均反弹，CFETS指数升至94.78

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透上海1月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.11%至94.78；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至96.17。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.06%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.07%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点
价 数 人民币 6.8909 232 欧元 7.3129 70 日圆 6.0003 35 港元 0.8886 29.9 英镑 8.3693 648 澳元 5.152 -69 新加坡元 4.8266 212 林吉特 0.6458 6.3 泰铢 5.1332 196 韩元 171.3 -57
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定基日为2016年最后一个交易日。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.96，较上日升0.23%；RXY全球在岸人民币指数 报95.35，升0.23%；RXY参考离岸人民币指数 报95.8，升0.3%；RXY参考在岸人民币指数 报95.2，升0.3%。
汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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