中国个股：葛洲坝获山东三条高速公路BOT项目，总投资逾380亿元

公告显示，公司拟收购山东高速集团持有的山东高速枣菏公路公司、山东高速济泰东线公路公司、山东高速巨单公路公司，对价分别为32.5万元、522.87万元、25.28万元，从而获得日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目、济南至泰安高速公路项目和国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目。