中国个股：葛洲坝获山东三条高速公路BOT项目，总投资逾380亿元

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透上海1月13日 - 中国葛洲坝集团股份有限公司 周四晚公告称，拟向山东高速公司收购三家项目公司，从而获得山东三条高速公路BOT（建设、运营和转让）项目的投资建设权，总投资将超过380亿元人民币。
公告显示，公司拟收购山东高速集团持有的山东高速枣菏公路公司、山东高速济泰东线公路公司、山东高速巨单公路公司，对价分别为32.5万元、522.87万元、25.28万元，从而获得日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目、济南至泰安高速公路项目和国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目。
枣菏高速公路全长188.325公里，项目估算总投资为170.07亿元；济泰高速公路全长 61.34公里，估算总投资118.83亿元；巨单公路全长115.5公里，项目估算总投资为91.65亿元。这三条高速公路的建设期均为三年，运营期均为25年。
葛洲坝称，此举有利于优化公司资产结构，配置长期稳定的收益性资产，并进一步拓展山东市场。
葛洲坝周五开盘报9.13元，涨0.44%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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