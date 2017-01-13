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货币新闻 | 2017年 1月 13日 星期五 09:57 BJT

芝加哥期市：大豆可能创11月以来最大周线涨幅，美国下调库存预估

以下为0115GMT报价：                                                 
 合约        价格      变动      涨跌%      两日涨跌%  30日移动均值  RSI
 CBOT小麦    426.00    -0.25     -0.06%     +1.73%     411.10        65
 CBOT玉米    357.25    -1.00     -0.28%     +0.00%     355.04        57
 CBOT大豆    1036.75   -3.50     -0.34%     +2.50%     1025.87       62
 CBOT稻米    9.93      -0.05     -0.55%     +3.28%     9.79          74
 WTI原油     52.99     -0.02     -0.04%     +1.42%     $52.33        52
 汇率                                                                
 欧元/美元   1.062     $0.001    +0.05%     +0.33%                   
 美元兑澳元  0.7489    0.001     +0.09%     +0.66%                   
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 张涛/张若琪)
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