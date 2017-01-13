澳新汇市：澳元与新西兰元变动不大，料录得6月以来最大周线涨幅

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
多数的涨势是因为，特朗普去年11月当选美国总统后市场所建立的美元多头仓位出现大量减仓。
交易员说，澳元还有很多上涨的空间，下一道目标为0.7571美元。澳元兑美元在11月8日的美国大选前曾高于0.7780。
澳新货币兑英镑也处于高位，英镑兑澳元 跌至1.6188澳元的两个月低点，英镑兑新西兰元 则报1.7037新西兰元。
投资人关注中国贸易数据，中国是澳洲及新西兰的主要贸易伙伴。
新西兰元兑美元 连涨三日，因在欠缺特朗普财政刺激详细资讯的情况下，交易员轧平先前建立的美元多仓。
新西兰元本周有望录得2.2%涨幅。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/张若琪 审校 王兴亚/张荻)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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