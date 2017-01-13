澳新汇市：澳元与新西兰元变动不大，料录得6月以来最大周线涨幅

多数的涨势是因为，特朗普去年11月当选美国总统后市场所建立的美元多头仓位出现大量减仓。

交易员说，澳元还有很多上涨的空间，下一道目标为0.7571美元。澳元兑美元在11月8日的美国大选前曾高于0.7780。

澳新货币兑英镑也处于高位，英镑兑澳元 跌至1.6188澳元的两个月低点，英镑兑新西兰元 则报1.7037新西兰元。

投资人关注中国贸易数据，中国是澳洲及新西兰的主要贸易伙伴。

新西兰元兑美元 连涨三日，因在欠缺特朗普财政刺激详细资讯的情况下，交易员轧平先前建立的美元多仓。

新西兰元本周有望录得2.2%涨幅。(完)

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