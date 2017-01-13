香港个股：华融投资获华融资产增持至控股，复牌股价曾涨近13%

路透香港1月13日 - 华融投资股份有限公司 公布，将向主要股东华融资产管理 增发新股，完成后华融资产将透过其全资附属公司华融国际，持有华融投资50.99%经扩大后已发行股本，并须向公司其余股东提出强制性现金要约。

公司的声明称，华融国际将按每股0.4港元，较公司停牌前最后报价1.49港元折让73.15%，认购5.8亿股华融投资的新股，相当于经扩大后股本约31.94%，涉资约2.3亿港元。

由于完成股份认购后，华融国际将持有该公司50.99%股权，根据收购守则其须向其余股东提出无条件强制性现金要约，每股要约价1.31港元，等于要约人于此前六个月内收购股份所支付的每股股份最高价格，较华融投资停牌前则有12%折让。

华融投资股份本周一起停牌，周五恢复交易，早盘初段最多曾大涨12.8%至1.68港元。香港时间9:53升幅收窄至3.36%，报1.54港元。

华融投资前称＂震昇工程＂，主要业务为提供地基及下部结构建筑服务。华融国际去年5月入股震昇工程成主要股东之一，其后并改名为华融投资。

华融投资表示，要约人拟维持公司的上市地位，其意向是继续经营公司现有主业，并对业务进行更详尽的检讨，亦会考虑公司是否适合藉任何资产、业务收购或投资以促进增长。（完）

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