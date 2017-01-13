澳元汇率：走势趋于稳健，但若有风吹草动还是会大跌

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
当前铁矿石价格接近两年高位，动力煤价格接近三年半高位，而焦煤价格上月触及五年来最高水平。
“当前的大宗商品行情比很多人所认为的要好，”西太平洋银行市场策略全球主管Rob Rennie还预计，澳元本季度或突破0.75美元。
“量价齐升将继续提振2017年全年的名义和实际出口活动。外汇市场低估了这一行情，”他还表示。
澳新银行分析师称，其衡量全球制造业活动的指标已经触及2011年以来最高水平，各主要领域对高于趋势水平的动能均有贡献。这是该行外汇研究主管Daniel Been建议在0.7380美元的水平买入澳元的原因之一，目标价看向0.7800美元。只有当澳元回落至0.7150美元时，才会威胁到看涨前景。
不过分析师也承认，如果特朗普针对澳洲最大的单一出口市场--中国推行贸易保护政策，则情况有可能变得糟糕。
如果特朗普和北京真的杠上了，那么澳元势必会遭遇抛售。(完) (编译 张明钧/孙国玉；审校 王颖/王兴亚)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选