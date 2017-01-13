澳元汇率：走势趋于稳健，但若有风吹草动还是会大跌

当前铁矿石价格接近两年高位，动力煤价格接近三年半高位，而焦煤价格上月触及五年来最高水平。

“当前的大宗商品行情比很多人所认为的要好，”西太平洋银行市场策略全球主管Rob Rennie还预计，澳元本季度或突破0.75美元。

“量价齐升将继续提振2017年全年的名义和实际出口活动。外汇市场低估了这一行情，”他还表示。

澳新银行分析师称，其衡量全球制造业活动的指标已经触及2011年以来最高水平，各主要领域对高于趋势水平的动能均有贡献。这是该行外汇研究主管Daniel Been建议在0.7380美元的水平买入澳元的原因之一，目标价看向0.7800美元。只有当澳元回落至0.7150美元时，才会威胁到看涨前景。

不过分析师也承认，如果特朗普针对澳洲最大的单一出口市场--中国推行贸易保护政策，则情况有可能变得糟糕。