金属期市：伦铜小涨，本周料创七周来最大周线涨幅

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
其他金属中，表现最佳的金属铅有望创下7%的周涨幅，锌和铝也上涨约5%。
上海期货交易所期铝 周五反弹3%，受供应可能减少的前景影响。
印尼周四推出新规，将允许镍矿石及铝土矿等在某些条件下出口。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周四表示，美国经济表现良好，短期内没有重大障碍，劳动市场看来相当强劲。
美联储官员周四谨慎表示，即将上任的特朗普政府所提出的扩大财政支出及减税计划可能在短期内提振经济，但他们或许不得不应对更长期的通胀和债务问题。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/孙国玉；审校 戴素萍/张若琪)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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