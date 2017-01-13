金属期市：伦铜小涨，本周料创七周来最大周线涨幅

其他金属中，表现最佳的金属铅有望创下7%的周涨幅，锌和铝也上涨约5%。

美联储官员周四谨慎表示，即将上任的特朗普政府所提出的扩大财政支出及减税计划可能在短期内提振经济，但他们或许不得不应对更长期的通胀和债务问题。 (完)