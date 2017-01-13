台湾债市：五年券106/2发行前交易殖利率盘初微扬，盘整静待标售变数厘清

路透台北1月13日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五盘初微扬。交易员表示，尽管外资汇入让年前资金更加宽裕，带动短券端交投较热，但因五年新券106/2下周三标售变数将至，料该券殖利率续在现有低档区间狭幅整理。

他们指出，至周四106/2期公债空单量持续缓步垫高至96.5亿台币，已超过该券总发行量250亿台币三分之一水位，但因该券下周三标售在即并未造成恐慌，市场预期追价竞标的意愿并不强。

〞空单量虽已紧绷，仍偏中性看待。〞一家大型证券交易员说。

另位大型银行交易主管也称，随着农历春节最后交易日(24日)逼近，抱债过年的意愿备受考验，而106/2期公债下周三标售完，仅剩四个交易日就封关，预料下标不致于太低，且年后10年新券也将于2月7日展开发行前交易，种种变数也引发市场持续偏多操作的疑虑。

本地时间10:05，106/2期殖利率升1.45个基点报0.8195%、成交量117.5亿台币；10年公债105/11 暂无成交；台股 则下跌0.33%。

美国公债收益率周四下滑，但120亿美元30年期公债标售需求疲弱，令美债市场升势降温，提振公债收益率从稍早触及的低点反弹。10年期美债 收益率较周三尾盘下跌1个点，报2.356%。

交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.80-0.83%。

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