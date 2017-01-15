主要国家经济指标预测--1月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70 出口(较上年同期) -- +6.4% 进口(较上年同期) -- +7.3% 1月16日(一) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.5% +0.5% 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 11月 顺差220 顺差201 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月13日(五) 0100 韩国央行基准利率 1月 1.25% 1.25% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 +1.2% -- (较上年同期) +2.8% -- 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 +1.6% +1.6% (较前月) +0.3% +0.3% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.6% +1.5% (较前月) +0.2% +0.1% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) +1.7% -- (较前月) +0.1% -- 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.6% +0.7% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.7% -- 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 98.1 98.5 现况指数 112.5 111.5 预期指数 88.9 90.2 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/王洋；审校 张若琪)