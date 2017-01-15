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亚洲 | 2017年 1月 16日 星期一 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--1月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    1月15日(日)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                    12月      +0.3%        +0.4%
                         (较上年同期)                          -1.5%        -2.2%
    2350 日本机械订单(较前月)                        11月      -1.7%        +4.1%
                     (较上年同期)                              +8.1%        -5.6%
    
    1月16-22日
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  12月修正值        --        顺差70
                出口(较上年同期)                                 --         +6.4%
                进口(较上年同期)                                 --         +7.3%
    
    1月16日(一)
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       12月终值        --         +0.4%
                              (较上年同期)                       --         +0.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +0.4%        +0.4%
                                 (较上年同期)                  +0.5%        +0.5%
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)        11月    顺差220      顺差201
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月13日(五)
    0100 韩国央行基准利率                              1月       1.25%      1.25%
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)               12月       +1.2%        --  
                           (较上年同期)                          +2.8%        --   
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  12月       +1.6%      +1.6%
                                        (较前月)                 +0.3%      +0.3% 
             扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)             +1.6%      +1.5%
                                       (较前月)                  +0.2%      +0.1% 
             扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)       +1.7%        -- 
                                             (较前月)            +0.1%        --  
    1330 美国零售销售(较前月)                         12月       +0.6%      +0.7%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                          +0.2%      +0.5%
    1500 美国企业库存(较前月)                         11月       +0.7%        -- 
    1500 美国密西根大学消费者信心指数              1月初值        98.1       98.5
                             现况指数                            112.5      111.5
                             预期指数                             88.9       90.2 (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/王洋；审校 张若琪)
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