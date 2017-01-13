《汇市简讯》美元/日圆勉强回到115上方，大量期权将到期

*日本进口商在东京定盘前后买入美元/日圆，助其升至115.12

*有20亿美元执行价设在115.00的大量普通期权将到期，吸引密集交投

*上升中的小时图一目均衡转换线切入位在114.57，基准线切入位在下方的114.47，云区在115.24-56。(完)