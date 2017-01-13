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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 10:52 BJT

《汇市简讯》美元/日圆勉强回到115上方，大量期权将到期

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*日本进口商在东京定盘前后买入美元/日圆，助其升至115.12

*美元/日圆盘初触及114.57低位，目前正在整固涨势

*有20亿美元执行价设在115.00的大量普通期权将到期，吸引密集交投

*东京市场收市前交投兴趣可能转淡，因美国市场下周一休市

*上升中的小时图一目均衡转换线切入位在114.57，基准线切入位在下方的114.47，云区在115.24-56。(完)

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