《汇市简讯》美元/日圆勉强回到115上方，大量期权将到期

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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*日本进口商在东京定盘前后买入美元/日圆，助其升至115.12
*美元/日圆盘初触及114.57低位，目前正在整固涨势
*有20亿美元执行价设在115.00的大量普通期权将到期，吸引密集交投
*东京市场收市前交投兴趣可能转淡，因美国市场下周一休市
*上升中的小时图一目均衡转换线切入位在114.57，基准线切入位在下方的114.47，云区在115.24-56。(完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 高琦)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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