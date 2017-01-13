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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 11:03 BJT

韩国金融市场：韩股走软韩元小升，政治丑闻调查影响三星股价

三星电子 股价最多下挫2.9%，三星物产 跌0.4%。
    
    接近中午时，外资卖超628亿韩元(5,336万美元)韩股。
    
    下跌和上涨股票分别为418和368支。
    
    韩元兑美元 走强，报1,177.4，较周四收盘价1,184.7涨0.6%。
    
    三年期韩债期货3月合约 下滑0.06点至109.64。
    
                                 0234GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,177.4       1,184.7
    日圆/韩元       10.2265/48       10.2407 
    韩国公债期货 *          109.64        109.70
    韩国综合股价指数     2,078.16      2,087.14
    ---------------------------------------------------
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
    

 (编译 王颖/戴素萍/艾茂林; 审校 张荻/张明钧/张若琪)
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