日本股市：日经指数弹离两周低点，强劲财报提振7&i

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
国内经济景气也有所恢复。
政府周四公布的一项对服务业雇员的调查显示，服务业景气判断指数保持在一年半高位的水平。
过去几个月，分析师对日本企业获利前景预测有所改善，因特朗普意外胜选后日圆下滑。
根据I/B/E/S，过去三个月分析师对日本企业获利的预估上升了3.6%。
日本Seven & I控股 跳涨8%，之前该公司公布强劲获利，这家日本第二大零售商的年度获利有望创纪录。
迅销(Fast Retailing) 涨1.2%。(完)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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