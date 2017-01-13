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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 11:18 BJT

日本股市：日经指数弹离两周低点，强劲财报提振7&i

国内经济景气也有所恢复。

政府周四公布的一项对服务业雇员的调查显示，服务业景气判断指数保持在一年半高位的水平。

过去几个月，分析师对日本企业获利前景预测有所改善，因特朗普意外胜选后日圆下滑。

根据I/B/E/S，过去三个月分析师对日本企业获利的预估上升了3.6%。

日本Seven & I控股 跳涨8%，之前该公司公布强劲获利，这家日本第二大零售商的年度获利有望创纪录。

迅销(Fast Retailing) 涨1.2%。(完)
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