新闻稿：中国2016年以人民币计价出口下降2%，进口增长0.6%--海关

路透北京1月13日 - 中国海关周五公布2016年中国外贸进出口情况，2016年，中国货物贸易进出口总值24.33万亿元人民币，比2015年（下同）下降0.9%。其中，出口13.84万亿元，下降2%；进口10.49万亿元，增长0.6%；贸易顺差3.35万亿元，收窄9.1%。

以下为新闻稿全文：

据海关统计，2016年，中国货物贸易进出口总值24.33万亿元人民币，比2015年（下同）下降0.9%。其中，出口13.84万亿元，下降2%；进口10.49万亿元，增长0.6%；贸易顺差3.35万亿元，收窄9.1%。具体情况主要有以下几个方面：

一、进出口逐季回稳，第四季度进、出口均实现正增长。2016年，中国进出口呈现前低后高、逐季回稳向好态势。其中，第一季度，进出口、出口和进口值分别下降8.2%、7.9%和8.6%；第二季度，进出口、出口、进口值分别下降1.1%、0.8%和1.5%；第三季度，进出口和进口值分别增长0.8%和2.3%，出口值下降0.3%；第四季度，进出口、出口、进口值分别增长3.8%、0.3%和8.7%。

二、一般贸易进出口增长，比重提升。2016年，一般贸易进出口13.39万亿元，增长0.9%，占进出口总值的55%，比2015年提升1个百分点，贸易方式结构有所优化。

三、对部分一带一路沿线国家出口增长。2016年，中国对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度等国出口分别增长11%、14.1%、11.8%、9%和6.5%。同期，中国对欧盟出口增长1.2%、对美国出口微增0.1%、对东盟出口下降2%，3者合计占中国出口总值的46.7%。

四、民营企业出口占比继续保持首位。2016年，中国民营企业进出口9.28万亿元，增长2.2%，占外贸总值的38.1%。其中，出口6.35万亿元，下降0.2%，占出口总值的45.9%，继续保持出口份额居首的地位；进口增长8.1%。

五、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。2016年，机电产品出口7.98万亿元，下降1.9%，占出口总值的57.7%。其中，医疗仪器及器械出口增长6.1%，蓄电池出口增长4%。同期，传统劳动密集型产品合计出口2.88万亿元，下降1.7%，占出口总值的20.8%。其中，纺织品、玩具和塑料制品出口增长，依然保持良好的竞争优势。

六、铁矿石、原油、铜等大宗商品进口量保持增长，主要进口商品价格仍处于低位但跌幅收窄。2016年，进口铁矿石10.24亿吨，增长7.5%；原油3.81亿吨，增长13.6%；煤2.56亿吨，增长25.2%；钢材1321万吨，增长3.4%；铜495万吨，增长2.9%；成品油2784万吨，下降6.5%。同期，进口价格总体下跌2.1%。其中，铁矿石进口均价同比下跌0.5%，原油下跌18.6%，成品油下跌10.8%，煤下跌0.1%，铜下跌6%，钢材下跌5.5%，跌幅较上半年、前三季度收窄。

七、12月中国外贸出口先导指数继续回升。2016年四季度，中国外贸出口先导指数连续三个月环比回升，到12月份为37.4，回升0.5，表明2017年一季度出口压力有望缓解。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，出口经理人指数回落0.6至39.4；新增出口订单指数回升0.6至41.9，经理人信心指数回落2至43.5，企业综合成本指数回落1.6至23.9。

当前，中国外贸发展仍然存在一些困难，具体表现在：中国外商投资企业、国有企业进出口分别下降2.2%和5.6%；加工贸易进出口下降4.9%。