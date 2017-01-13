《路透晚报》--1月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2016年外贸负增长收官一季度料向好，仍需应对逆全球化之势

中国2016年12月出口跌幅超预期，进口表现较好，但全年两者均告负，显示在全球经济整体放缓，贸易保护主义重新抬头情况下，中国外贸难有亮丽表现，三驾马车之一已跛足，难以拉动经济增长。

--《焦点》中国12月新增信贷远超预期，融资需求回升货币政策料持稳

受居民房贷与企业中长期贷款回升支撑，中国去年12月新增人民币贷款远超预期。尽管去年末债市调整致债券融资减少，但人民币贷款及非标融资均处于高位，表内外共同扩张推动当月社会融资规模增量亦居高不下。

--中国央企：2016年央企利润实现12,326亿元,同比增长0.5%

中国国务院国资委主任肖亚庆在中央企业、地方国资委负责人会议上透露，2016年中央企业总体运营超出预期，实现恢复性增长。中央企业全年累计营业收入23.4万亿元人民币，实现利润总额12,326.7亿元，同比增长0.5%，扣除政策性降价减利因素外同比增长16.5%，盈利企业达到96家；上交税费总额2.1万亿元。

--中国经济：2016年获创纪录310亿美元风投，从全球低迷环境中脱颖而出

毕马威公布其2016年第四季全球风投趋势季度报告。根据这项报告，尽管全球经济走软，而且新交易数量大幅下降，但中国2016年获得的风险资本投资额达到创纪录的310亿美元，这一强劲的业绩表现主要归因于年初的数个大型交易。

--香港数据：12月底外汇基金境外资产增至31,139亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至去年12月底止外汇基金境外资产为31,139亿港元，较11月底增加112亿港元。

【金融】

--中国央行：支付机构客户备付金首次交存平均比例约20%，最终全部集中存管

中国央行称，近日印发通知，明确支付机构客户备付金集中存管工作要求，自4月17日起，支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户，该账户资金暂不计付利息；首次交存的平均比例为20%左右，最终将实现全部客户备付金集中存管。

--中国金融：上海自贸区将探索实施流入侧资本项目可兑换--市金融办主任

中国上海市金融办主任郑杨表示，上海自贸区下一阶段将以推动资本项目可兑换为重点，探索实施流入侧的资本项目可兑换，完善外汇管理体制，并综合监管平台为载体，进一步加强金融风险防范。

【固定收益】

--中国央行：今日对21家金融机构开展3,055亿元MLF操作，远超到期量

中国央行称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，今日对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,055亿元人民币；操作量远超今日1,015亿元的到期规模。

--《分析》28天逆回购挑大梁维稳节前资金面，中国货币政策仍处观望期

中国央行公开市场本周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。

--中国债市动态：现券小幅震荡IRS收窄跌幅，金融数据强劲未有明显冲击

中国银行间债市早盘现券窄幅震荡，IRS继昨日尾盘冲低后收窄跌幅，国债期货走弱。交易员表示，周四尾盘公布的金融数据亮丽，但市场因已有提前预期而未受明显冲击，对早间进出口数据反应也不大。资金宽松且春节前流动性预期好转继续支撑现券，不过外盘利好影响有所消退，多空因素交织下债市暂难觅趋势性机会。

--中国货币市场：央行将续做MLF资金面仍稳，下周面临缴税等因素扰动

尽管中国央行公开市场转为单日净回笼，但银行间市场流动性几乎未受影响；央行今日将续做MLF的消息令市场对春节前资金预期依旧稳定，跨节资金价格亦变动不大。

--中国票据市场：转贴利率转升但成交不旺，长短期限价格倒挂

在经历短暂下行后，中国票据市场本周转贴价格转升，大型及股份制银行收票不多，市场成交不算旺盛。价格方面，两至三个月左右跨越春节前后的票据，成交价明显高于六个月或一年期限，至年息4%附近。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.5145%，六个月2.5285%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为2.5145%和2.5285%，边际中标收益率2.5511%和2.5695%，对应投标倍数3.27倍和3.45倍。

--中国货币市场：214家银行公布2017年同业存单发行计划，规模111,786亿

中国建设银行、盛京银行等多家银行公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有214家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模111,786亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘围绕6.9元关口波动，偏弱贸易数据影响有限

人民币兑美元即期早盘围绕6.9元整数关口波动，中间价则大涨逾230点至一周新高。交易员指出，春节前客盘购汇积极性有所下降，近期监管层借美元指数偏弱时机，通过中间价定价和盘中适度维稳等举措积极引导市场双向波动，节前汇价或稳中偏强。

--中国外汇：外管局称严厉打击违规违法行为，所谓“外汇管制”消息不实

中国国家外汇管理局称，近日个别媒体发布所谓“外汇管制”的不实消息误导舆论，扰乱外汇市场正常运行秩序。外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，严厉打击外汇市场违规违法行为。

--中国外汇：人民币汇率或再成中美争端焦点，强美元仍将威胁稳定--专家

中国原国家外汇管理局国际收支司司长管涛称，人民币汇率有可能再度成为中美贸易关系争端的焦点，而强美元仍是人民币稳定面临的重大挑战。

--离岸人民币：CNH流动性紧张忧虑再升，HIBOR明显回升汇率持稳

受中国央行窗口指导消息影响，CNH流动性紧张忧虑再升，离岸人民币拆借利率周五明显回升，Hibor(香港银行同业拆息)也同步上扬，汇率则较上日持稳。目前，CNH隔夜拆借利率为3%/6%，较昨日大涨1.2个百分点。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均反弹，CFETS指数升至94.78

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.11%至94.78；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至96.17。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收跌，空方力量宣泄后大盘有望进入横盘整理

中国股市沪综指连续第四日收跌。分析师指出，今日大盘延续前期震荡整理趋势，尾盘成交量急剧放大。空方力量经过本周连续下跌后已得到宣泄，沪指有望在3,100点上方重新进入横盘整理状态，未来继续大幅下跌可能性不大。

--钢铁产业：中国2016年钢铁出口下降，全球钢企压力缓解

中国2016年钢铁出口从上年的创纪录水准下降，主因内需改善，及政府力求解决供应过剩问题，这让因中国廉价出口而饱受压力的他国钢企可以放松一下。

--中国证券：四大领域组合招标程序启动，养老金最快有望春节前入市--报载

中国上海证券报报导，全国社保基金理事会于今年1月初正式启动了组合招标程序，按照权益、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行现场评议以审核其产品管理资格。目前部分方向的组合招标已接近完成。

--《焦点》中国国企混改预期再起，实施效果仍需边走边看

新年伊始，市场对中国国企混合所有制改革的关注度陡然升温。作为今年市场最大的投资风口之一，中国股市国企改革板块近期持续表现活跃。国企混改其实早已是老生常谈，市场对其热捧也非一日，自提出以来，起初市场预期过高，2015年后逐步降温。而去年底中央强调推进混改后，市场预期今年推进速度将明显加快，但前景目前仍不是太清晰，需继续观察。

--《技术分析》中国股市沪综指短线料弱势震荡

中国股市沪综指本周反弹受阻后持续震荡回落，技术面显示，短期均线全部失守人气转淡，股指将再度回试半年线，整体呈偏弱势震荡格局，3,100点附近再度成为多空反复争持之地；中线看，大盘继续维持30周均线上方震荡，该线不宜有效失守，否则去年初以来的中级上升趋势将被扭转。

--《台湾金融市场一周展望》台积电看淡拖累科技股，特朗普将上任观望就职演说

全球晶圆代工大厂--台积电看淡今年上半年的营收表现，拖累台股走势，保守看法料延续至下周，指数料震荡趋跌。而美国新任总统川普(特朗普)即将上任，其就职演说料牵动全球金融市场情绪。

--中国个股：绿地称今年确立新增长引擎，各经济指标力争增长10-15%

中国大型房企--绿地控股今年将加快培育和形成新格局、新动能、新优势的关键一年，将确立一些全新的增长引擎，推动公司今年各项经济指标力争实现10-15%的增长目标。

--中港个股：万科二股东华润将持股售予深圳地铁集团，恒大称不增持

中国大型房地产企业--万科股权纷争有了新进展，第二大股东华润股份及其子公司将所持万科15.31%股份全部转让给深圳地铁集团，转让价格为371.71亿元人民币；而第三大股东中国恒大迅即表示，近期无意增持万科股份。

--中国个股：葛洲坝获山东三条高速公路BOT项目，总投资逾380亿元

中国葛洲坝集团股份有限公司公告称，拟向山东高速公司收购三家项目公司，从而获得山东三条高速公路BOT（建设、运营和转让）项目的投资建设权，总投资将超过380亿元人民币。

--香港个股：华融投资获华融资产增持至控股，复牌股价曾涨近13%