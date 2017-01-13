中国汇市：人民币早盘围绕6.9元关口波动，偏弱贸易数据影响有限

* 人民币早盘围绕6.9元波动，中间价涨逾230点

* 美指走势仍不振，人民币贬压持续缓解

* 中国偏弱贸易数据对汇市影响有限

* 春节前汇价料延续双向波动，稳中偏强

路透上海1月13日 - 人民币兑美元即期 周五早盘围绕6.9元整数关口波动，中间价则大涨逾230点至一周新高。交易员指出，春节前客盘购汇积极性有所下降，近期监管层借美元指数偏弱时机，通过中间价定价和盘中适度维稳等举措积极引导市场双向波动，节前汇价或稳中偏强。

他们并指出，中国海关今日公布的偏弱贸易数据对汇市影响有限，美指走势不振短期或缓解人民币贬值压力，但尚无法推动人民币明显走强；而市场也期待美国候任总统特朗普能进一步明晰其经济政策，为美元走向提供更多线索。

“感觉（人民币偏强）也是短期现象，自营盘长线还没有立刻要转多头的意思，日内可能会做做这个方向吧，...美元目前处于一个调整期，可能还是要再看一阵子。”一中资行交易员称。

中国海关总署稍早公布，去年12月以美元计价出口 同比降6.1%，进口 同比增3.1%；路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。2016全年出口则降7.7%，进口降5.5%。分析人士认为，2017年中国外贸形势仍难言乐观。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.8998元，上日收报6.9元，夜盘终报6.8901元。今日人民币兑美元中间价 报6.8909元，上日为6.9141元。人民币兑美元即期成交额 为79.38亿美元，上日半日为90.89亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆触及五周低点后周五持稳，美元兑一篮子货币亦如是，本周早前的美国候任总统特朗普记者会曾令部分投资者大失所望。但一些分析师仍认为，一旦特朗普的刺激措施细节更加清晰，美元或将重拾动能。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.166元, 上日尾盘为7.1555元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8642元, 与在岸即期价差倒挂356点，上一交易日尾盘报6.8595元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9008，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3187、5.9953和8.3879。