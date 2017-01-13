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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 11:47 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月13日至1月20日

路透1月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC
-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期          公布时间        公司代码         业绩季度及公司名称
 1月13日           13:00           WFC.N            Q4 2016 富国银行(Wells Fargo)
 1月13日           BMO             BLK.N            Q4 2016 贝莱德(Blackrock)
 1月13日           BMO             JPM.N            Q4 2016 摩根大通(JPMorgan Chase)
 1月13日           BMO             BAC.N            Q4 2016 美国银行(Bank of America Corp) 
 1月13日           BMO             PNC.N            Q4 2016 PNC Financial Services Group Inc  
 1月17日           BMO             UNH.N            Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group)
 1月17日           BMO             CMA.N            Q4 2016 Comerica Inc  
 1月17日           BMO             MS.N             Q4 2016 摩根士丹利
 1月17日(预估)     AMC             IBM.N            Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司
 1月17日           AMC             CSX.OQ           Q4 2016 CSX Corp  
 1月17日           AMC             UAL.N            Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings)
 1月17日(预估)     AMC             LLTC.OQ          Q2 2017 Linear Technology Corp  
 1月18日           BMO             FAST.OQ          Q4 2016 Fastenal Co  
 1月18日           BMO             GS.N             Q4 2016 高盛集团
 1月18日           BMO             USB.N            Q4 2016 美国合众银行(U.S. Bancorp)
 1月18日           BMO             SCHW.N           Q4 2016 嘉信理财(Charles Schwab)
 1月18日           BMO             NTRS.OQ          Q4 2016 Northern Trust Corp  
 1月18日           BMO             C.N              Q4 2016 花旗集团(Citigroup Inc)
 1月18日           AMC             NFLX.OQ          Q4 2016 Netflix Inc  
 1月18日(预估)     AMC             KMI.N            Q4 2016 金德尔摩根(Kinder Morgan)
 1月19日           BMO             MTB.N            Q4 2016 M&T Bank Corp  
 1月19日           BMO             PPG.N            Q4 2016 PPG工业(PPG Industries)
 1月19日           BMO             BBT.N            Q4 2016 BB&T Corp  
 1月19日           BMO             JBHT.OQ          Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定)
 1月19日           BMO             UNP.N            Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific)
 1月19日           BMO             BK.N             Q4 2016 纽约梅隆银行
 1月19日           BMO             KEY.N            Q4 2016 KeyCorp  
 1月19日(预估)     BMO             ALK.N            Q4 2016 Alaska Air Group Inc  
 1月19日           AMC             AXP.N            Q4 2016 美国运通(American Express)
 1月19日           AMC             SWKS.OQ          Q1 2017 Skyworks Solutions Inc  
 1月19日           AMC             PBCT.OQ          Q4 2016 People's United Financial Inc  
 1月20日           11:30           COL.N            Q1 2017 Rockwell Collins Inc  
 1月20日           12:00           CFG.N            Q4 2016 Citizens Financial Group Inc  
 1月20日(预估)     12:00           LM.N             Q3 2017 美盛(Legg Mason)
 1月20日           BMO             STI.N            Q4 2016 SunTrust Banks Inc  
 1月20日           BMO             SYF.N            Q4 2016 Synchrony Financial  
 1月20日           BMO             SLB.N            Q4 2016 斯伦贝谢(Schlumberger)
 1月20日           BMO             RF.N             Q4 2016 Regions Financial Corp  
 1月20日           BMO             GE.N             Q4 2016 美国通用电气(奇异,GE)
 1月20日           BMO             KSU.N            Q4 2016 Kansas City Southern  
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 艾茂林)
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