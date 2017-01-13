《美国上市公司业绩公布日程表》--1月13日至1月20日

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透1月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC -美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 1月13日 13:00 WFC.N Q4 2016 富国银行(Wells Fargo) 1月13日 BMO BLK.N Q4 2016 贝莱德(Blackrock) 1月13日 BMO JPM.N Q4 2016 摩根大通(JPMorgan Chase) 1月13日 BMO BAC.N Q4 2016 美国银行(Bank of America Corp) 1月13日 BMO PNC.N Q4 2016 PNC Financial Services Group Inc 1月17日 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 1月17日 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 1月17日 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 1月17日(预估) AMC IBM.N Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司 1月17日 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 1月17日 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 1月17日(预估) AMC LLTC.OQ Q2 2017 Linear Technology Corp 1月18日 BMO FAST.OQ Q4 2016 Fastenal Co 1月18日 BMO GS.N Q4 2016 高盛集团 1月18日 BMO USB.N Q4 2016 美国合众银行(U.S. Bancorp) 1月18日 BMO SCHW.N Q4 2016 嘉信理财(Charles Schwab) 1月18日 BMO NTRS.OQ Q4 2016 Northern Trust Corp 1月18日 BMO C.N Q4 2016 花旗集团(Citigroup Inc) 1月18日 AMC NFLX.OQ Q4 2016 Netflix Inc 1月18日(预估) AMC KMI.N Q4 2016 金德尔摩根(Kinder Morgan) 1月19日 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 1月19日 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 1月19日 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 1月19日 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 1月19日 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 1月19日 BMO BK.N Q4 2016 纽约梅隆银行 1月19日 BMO KEY.N Q4 2016 KeyCorp 1月19日(预估) BMO ALK.N Q4 2016 Alaska Air Group Inc 1月19日 AMC AXP.N Q4 2016 美国运通(American Express) 1月19日 AMC SWKS.OQ Q1 2017 Skyworks Solutions Inc 1月19日 AMC PBCT.OQ Q4 2016 People's United Financial Inc 1月20日 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 1月20日 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 1月20日(预估) 12:00 LM.N Q3 2017 美盛(Legg Mason) 1月20日 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 1月20日 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 1月20日 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢(Schlumberger) 1月20日 BMO RF.N Q4 2016 Regions Financial Corp 1月20日 BMO GE.N Q4 2016 美国通用电气(奇异,GE) 1月20日 BMO KSU.N Q4 2016 Kansas City Southern 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 艾茂林)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)