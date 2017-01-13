中国货币市场：央行将续做MLF资金面仍稳，下周面临缴税等因素扰动

路透上海1月13日 - 尽管中国央行公开市场周五转为单日净回笼，但银行间市场流动性 几乎未受影响；央行今日将续做MLF的消息令市场对春节前资金预期依旧稳定，跨节资金价 格亦变动不大。 交易员并指出，下周节前的提现需求将进一步升温，而且还会面临缴税、准备金例行调 整等因素扰动，预计资金面压力日渐加大，届时还需央行加大扶助力度。 华东一银行交易员称，“我觉得跟之前没什么变化，公开市场（单日净回笼）没啥影响 ，可能（MLF）那边续的多一些，这边（公开市场）就减一点吧。” 据数位银行人士周五透露，中国央行今日将续做到期的MLF（中期借贷便利），规模待 定；今日有1,015亿元人民币MLF到期。 央行公开市场今日进行700亿元逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期600亿元。据 此计算，单日净回笼700亿元，本周则为净投放1,000亿元。 上述交易员并谈到，整体来看跨春节资金仍稍显供不应求，不过供给也日渐增多，拆入 难度有限，虽然利率相对较高，但尚属较为平稳；目前银行之间的1个月资金价格在3.6%-3. 8%附近，非银机构借入1个月资金利率则在4.0%-4.1%左右。 “其实不算高，跟12月比，（非银的拆借成本）已经算是良心价了。”她表示。 北京一银行交易员谈到，目前为止节前资金面尚未经历像样的考验，下周由于有缴税， 此外年初存款增加可能导致例行准备金补缴面临一定压力，再加上提现需求高峰期将至，下 周资金波动可能加剧。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 此外中长期Shibor利率继续走高。有交易员指出，这可能是市场对于今年金融去杠杆预 期较为强烈，因此对未来负债成本走势普遍不太乐观。 上海银行间同业拆放利率三个月期Shibor 品种今日续升3.38个bp(基点)至 3.6874%，今年以来已升逾40个bp。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.0909 2.1019 -1.10 七天 2.3317 2.2919 3.98 14天 2.5366 2.5872 -5.06 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.7400 4.3200 -158.00 七天 2.7350 2.4900 24.50 14天 4.6150 4.4900 12.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1300 -3.00 七天 2.4000 2.4000 0.00 14天 2.7000 2.6500 5.00 Shibor 其中:隔夜 2.1040 2.1030 0.10 七天 2.3980 2.3940 0.40 三个月 3.6874 3.6536 3.38 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)