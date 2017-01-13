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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 12:02 BJT

中国货币市场：央行将续做MLF资金面仍稳，下周面临缴税等因素扰动

路透上海1月13日 - 尽管中国央行公开市场周五转为单日净回笼，但银行间市场流动性
几乎未受影响；央行今日将续做MLF的消息令市场对春节前资金预期依旧稳定，跨节资金价
格亦变动不大。
    
    交易员并指出，下周节前的提现需求将进一步升温，而且还会面临缴税、准备金例行调
整等因素扰动，预计资金面压力日渐加大，届时还需央行加大扶助力度。
    
    华东一银行交易员称，“我觉得跟之前没什么变化，公开市场（单日净回笼）没啥影响
，可能（MLF）那边续的多一些，这边（公开市场）就减一点吧。”
    
    据数位银行人士周五透露，中国央行今日将续做到期的MLF（中期借贷便利），规模待
定；今日有1,015亿元人民币MLF到期。 
    
    央行公开市场今日进行700亿元逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期600亿元。据
此计算，单日净回笼700亿元，本周则为净投放1,000亿元。 
    
    上述交易员并谈到，整体来看跨春节资金仍稍显供不应求，不过供给也日渐增多，拆入
难度有限，虽然利率相对较高，但尚属较为平稳；目前银行之间的1个月资金价格在3.6%-3.
8%附近，非银机构借入1个月资金利率则在4.0%-4.1%左右。
    
   “其实不算高，跟12月比，（非银的拆借成本）已经算是良心价了。”她表示。
    
    北京一银行交易员谈到，目前为止节前资金面尚未经历像样的考验，下周由于有缴税，
此外年初存款增加可能导致例行准备金补缴面临一定压力，再加上提现需求高峰期将至，下
周资金波动可能加剧。
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    此外中长期Shibor利率继续走高。有交易员指出，这可能是市场对于今年金融去杠杆预
期较为强烈，因此对未来负债成本走势普遍不太乐观。
    
    上海银行间同业拆放利率三个月期Shibor 品种今日续升3.38个bp(基点)至
3.6874%，今年以来已升逾40个bp。
    
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间11:44                今日(%)    上日(%)     变动(bp)
                                                             
 质押式回购加权平均利率                                      
    其中：隔夜                  2.0909    2.1019       -1.10 
          七天                  2.3317    2.2919        3.98 
          14天                  2.5366    2.5872       -5.06 
 上海证交所质押式回购利率                                    
       其中:隔夜                2.7400    4.3200     -158.00 
            七天                2.7350    2.4900       24.50 
           14天                 4.6150    4.4900       12.50 
 回购定盘利率                                                
   其中:隔夜                    2.1000    2.1300       -3.00 
        七天                    2.4000    2.4000        0.00 
       14天                     2.7000    2.6500        5.00 
 Shibor                                                      
       其中:隔夜                2.1040    2.1030        0.10 
            七天                2.3980    2.3940        0.40 
          三个月                3.6874    3.6536        3.38 
   备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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