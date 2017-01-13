台湾货币市场：短率大致稳于低位，观察下周迈入春节资金需求高峰期影响

* 短率持稳近期低位 * 下周资金需求料提升，值得观察 * 短票利率稍微走低 * 债券附买回市场利率略微走低 记者 高洁如 路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周五大持稳于近期低位。资金调度人员指出，从今天起开始进入农历 春节的资金需求高峰期，尽管目前央行刻意宽松市场资金，但仍有银行偏向保守操作。 他们表示，央行刻意地宽松举措预料不致转向，本周央行仍续减发定存单，减少冲销。不过目前市场陆续 有多档国际债券将定价，且未来两周内还有公债及国库券的标售和交割，寿险及保险业资金料受到影响。 〞距离过年还有10多天，我们下周再看看。〞一位民营银行交易员表示。 交易员表示，虽然今日大型银行都已提供跨年的拆款，但是需求仍弱。后续则应观察银行给予民众提领新 钞之后的库存现金，会不会影响银行的周转金水位，转而令银行资金吃紧。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月11日的通货发行数达到2兆(万亿)886亿余台币，较上日约增加195.21亿。 本地时间 1501 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.590 31.780 台湾加权股价指数<.TWII 9,378.83 9,410.18 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.230% 0.170-0.230% --一周拆款利率区间 0.173-0.400% 0.170-0.400% --两周拆款利率区间 0.330-0.350% 0.180-0.370% **短票利率稍走低** 短票方面，票券商表示，市场资金仍多，年后的短票利率向区间低位靠拢。由于市场对利率看低，也有部 分票券商只卖天期较短的短票，且拉高短票的库存。 〞我们票券商就是很简单的两个字：惜售。要加粗体字。〞一位大票券商交易员表示。 但也有交易员认为，短票库存不能堆积太高，目前仍以卖票为主，拆款为辅。目前虽有银行开出跨年后的 拆款利率0.42%，不过目前承做仍在少量。 〞我们今天拆款没到期，还是会看有没有年后的拆款可以做。〞另一位大票券商交易员表示。 他们认为，下周开始将会有更多银行开出年后到期的拆款，届时资金调度的选择可以更多元。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.32-0.35%，上日在0.35%，跨农历年的自保短票利率承 作利率区间大致同上日在0.38-0.40%，今日以0.38%更多。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.397%，区间在0.35-0.43%，成交金额139.41亿 台币；前日加权平均利率为0.383%，区间在0.28-0.46%，成交金额88.9亿台币。上日自保60天短票成交加权平 均利率在0.414%，区间在0.35-0.45%，成交金额46.86亿台币；前日平均利率在0.415%，区间在0.35-0.43%， 成交金额56.52亿台币。 台湾央行周五定存单到期金额1,470亿；发行金额待稍晚公布。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)430.3亿台币，分别是周一1,439亿、周二780亿、周三813亿、周四6,2 62.8亿、周五1,135.5亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四银行超额准备为421亿台币，累计超额准备则达3,504亿台币、加计 前期1%的超额准备为5,157亿台币。 **公债附买回利率稍有走低** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然目前资金相当宽裕，但还是谨慎看待下周资金情势。因为预 估后续还有国际债、公债及国库券的交割，对资金后势看平稳偏多。 一位证券商交易员表示，农历春节前虽资金水位不致太低，但市场资金的流动肯定加大，这可能造成资金 大量进出，市场资金分配不均的情况，因此对后势还是谨慎看待。 〞今天卖到没有券了，需求很大。〞一位票券商交易员表示。 他们认为，央行续减发存单，宽松的基调没有变化。进入农历春节最后两周的需求高峰，目前先平稳看后 势。 周五紧缩因素有日月光 80亿台币公司债交割，另有国库券交割300亿台币；至于宽松因素则有东 阳实业公司债还本5亿台币。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率在0.30-0.32%，上日在0.31-0.33%，公司债附买回利率在0.40 -0.42%，上日在0.40-0.43%；跨农历年后的公债成交0.35-0.37%，公司债则落在0.44-0.46%。 票券商方面利率稍微走低；今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.23-0.27%，上日 在0.27-0.30%；而跨农历年后公债参考利率小幅走低至0.28-0.32%，上日在0.30-0.36%；公司债利率主要成交 在0.32-0.40%。(完) (审校 杨淑祯)