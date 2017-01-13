台湾汇市：台币收升创逾两个月新高，受韩元等升值及外资汇入带动

* 台币放量收升逾1角，创逾两个月新高 * 韩元等亚币走升，外资汇入台币连四升 * 美元弱加上热钱猛攻，台币周升近4角 * 下周一台币波动区间估在31.500-31.800 路透台北1月13日 - 台币兑美元 周五放量收升逾1角，创逾两个月新高。汇银 人士称，在外资持续大举汇入，加上韩元和人民币等亚币午后劲升带动下，台币进一步攻高 并连四日收升，本周升幅逾1.2%。 他们说，美元指数虽略走稳，惟韩元和人民币等持续往升值方向挺进，台币在亚币走扬 、外资买超台股并续呈净汇入，及部分出口商进场抛汇拉抬之下，午后多数时间都在31.600 以下交易，尾盘随进口商进场低接美元，使美元〞勉强〞守住31.600以上价位。 〞下午出口商有出来卖一些(美元)了，没有办法，台币一直升啊，只好含泪卖美金了。 〞一大型银行交易员说。 他说，美元兑日圆虽止贬走稳，惟韩元等亚币续升，而进口商和散户则改采〞低挂低接 〞美元操作策略，主要是美元趋势看贬，厂商不急着抢进美元，使台币升势难挡。 另一大型银行交易员亦表示，国际热钱猛攻带动台币一路狂奔，本周台币大升近4角， 已让先前高挂美元、惜售美元的出口商扼腕，因台币趋势仍看升，午后部分出口商态度松动 ，进场抛售美元，但抛汇量不大。 他们认为，下周预估出口商抛汇力道将增强，而进口商却不急着抢进美元，料台币趋势 偏升，且有望进一步挑战31.500整数价位；不过(美元)在该价位的支撑力道相当薄弱，外资 若进一步进场抛汇，再搭配出口商抛汇，台币盘中有机会升破31.500重要心理关卡。 周五台币兑美元 收盘报31.602,创逾两个月新高，此前收盘新高为2016年11月1 0日收31.589。 多数新兴亚币周五下滑，但料将录得周线涨幅，此前美国总统当选人特朗普(Donald Tr ump)本周记者会未提供财政政策计划细节，打压了美元。 今日人民币兑美元即期 震荡收平，中间价则大涨逾230点至一周新高。 台湾股市周五小幅收跌，加权股价指数 收跌0.33%。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超10.75亿台币，连八个交易日买 超共248.88亿台币；上交易日修正后为买超103.89亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日进一步扩增，目前一个月美元/台币远汇 报31.497/31.534，上日收 在31.544。 交易员预估，下周一台币兑美元主要交易区间料在31.500-31.800。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.602 31.780 31.570-31.695 31.650 10.37 9.13 司 元太外汇经纪公 31.602 31.778 31.575-31.680 31.660 6.89 5.23 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.055/-0.035 美元/台币六个月期 -0.215/-0.175 -0.205/-0.165 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)