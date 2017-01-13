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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 17:49 BJT

台湾汇市：台币收升创逾两个月新高，受韩元等升值及外资汇入带动

* 台币放量收升逾1角，创逾两个月新高
    * 韩元等亚币走升，外资汇入台币连四升
    * 美元弱加上热钱猛攻，台币周升近4角
    * 下周一台币波动区间估在31.500-31.800

    路透台北1月13日 - 台币兑美元 周五放量收升逾1角，创逾两个月新高。汇银
人士称，在外资持续大举汇入，加上韩元和人民币等亚币午后劲升带动下，台币进一步攻高
并连四日收升，本周升幅逾1.2%。 
    
    他们说，美元指数虽略走稳，惟韩元和人民币等持续往升值方向挺进，台币在亚币走扬
、外资买超台股并续呈净汇入，及部分出口商进场抛汇拉抬之下，午后多数时间都在31.600
以下交易，尾盘随进口商进场低接美元，使美元〞勉强〞守住31.600以上价位。
    
    〞下午出口商有出来卖一些(美元)了，没有办法，台币一直升啊，只好含泪卖美金了。
〞一大型银行交易员说。
    
    他说，美元兑日圆虽止贬走稳，惟韩元等亚币续升，而进口商和散户则改采〞低挂低接
〞美元操作策略，主要是美元趋势看贬，厂商不急着抢进美元，使台币升势难挡。    
  
    另一大型银行交易员亦表示，国际热钱猛攻带动台币一路狂奔，本周台币大升近4角，
已让先前高挂美元、惜售美元的出口商扼腕，因台币趋势仍看升，午后部分出口商态度松动
，进场抛售美元，但抛汇量不大。
    
    他们认为，下周预估出口商抛汇力道将增强，而进口商却不急着抢进美元，料台币趋势
偏升，且有望进一步挑战31.500整数价位；不过(美元)在该价位的支撑力道相当薄弱，外资
若进一步进场抛汇，再搭配出口商抛汇，台币盘中有机会升破31.500重要心理关卡。
    
    周五台币兑美元 收盘报31.602,创逾两个月新高，此前收盘新高为2016年11月1
0日收31.589。
         
    多数新兴亚币周五下滑，但料将录得周线涨幅，此前美国总统当选人特朗普(Donald Tr
ump)本周记者会未提供财政政策计划细节，打压了美元。 
    
    今日人民币兑美元即期 震荡收平，中间价则大涨逾230点至一周新高。

    台湾股市周五小幅收跌，加权股价指数 收跌0.33%。 
    
    台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超10.75亿台币，连八个交易日买
超共248.88亿台币；上交易日修正后为买超103.89亿台币。 
        
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日进一步扩增，目前一个月美元/台币远汇 报31.497/31.534，上日收
在31.544。
    
    交易员预估，下周一台币兑美元主要交易区间料在31.500-31.800。
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价  成交量   上日成交
                       报价                                   亿美元   量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公      31.602    31.780  31.570-31.695  31.650   10.37       9.13
 司                                                                   
 元太外汇经纪公      31.602    31.778  31.575-31.680  31.660    6.89       5.23
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.065/-0.045              -0.055/-0.035
 美元/台币六个月期        -0.215/-0.175              -0.205/-0.165
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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