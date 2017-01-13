日本热股：高田劲扬16%，有消息称气囊问题有望与美国当局达成和解

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
高田股价大涨16%或150日圆，触及涨停，推动其市值达到7.7亿美元左右。
该公司目前正在寻求一家投资者来帮助其重组。但消息人士已表示，尽管一些投标者希望高田破产以消除其多数债务，但本田汽车 等债权人可能拒绝包括破产在内任何形式的救助，因为他们会因此蒙受重大损失。
消息人士也曾表示，高田投标者包括其竞争对手气体发生器生产商大赛璐(Daicel) 联手美国投资企业贝恩资本(Bain Capital)、美国气囊生产商Key Safety Systems(料将与美国私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 携手)、瑞士汽车安全集团Autoliv Inc 和美国汽车零部件生产商Flex-N-Gate Corp。(完) (编译 郑茵/刘秀红；审校 张明钧/高琦)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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