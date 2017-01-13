日本热股：高田劲扬16%，有消息称气囊问题有望与美国当局达成和解

高田股价大涨16%或150日圆，触及涨停，推动其市值达到7.7亿美元左右。

该公司目前正在寻求一家投资者来帮助其重组。但消息人士已表示，尽管一些投标者希望高田破产以消除其多数债务，但本田汽车 等债权人可能拒绝包括破产在内任何形式的救助，因为他们会因此蒙受重大损失。

消息人士也曾表示，高田投标者包括其竞争对手气体发生器生产商大赛璐(Daicel) 联手美国投资企业贝恩资本(Bain Capital)、美国气囊生产商Key Safety Systems(料将与美国私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 携手)、瑞士汽车安全集团Autoliv Inc 和美国汽车零部件生产商Flex-N-Gate Corp。(完) (编译 郑茵/刘秀红；审校 张明钧/高琦)